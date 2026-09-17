La Selección Nacional de baloncesto femenino escaló una posición en el nuevo ranking mundial de FIBA y ahora ocupa el duodécimo lugar tras su actuación en la Copa Mundial 2026, celebrada este septiembre en Berlín.

El combinado patrio, que suma 543.5 puntos, había llegado a la capital alemana en el puesto número 13.

De acuerdo a la nueva actualización de FIBA este jueves, Puerto Rico quedó ahora a un puesto de Canadá, que aparece en el undécimo lugar con 565.7 puntos, mientras que Italia se ubica en la decimotercera posición con 480.4 tantos. Canadá cayó cuatro posiciones e Italia ascendió una.

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Estados Unidos, por su parte, se mantiene en la cima del escalafón global luego de conquistar su quinto campeonato mundial consecutivo y su duodécimo título en la historia de la Copa Mundial FIBA.

Las puertorriqueñas finalizaron en el undécimo lugar del certamen mundialista, con marca de 1-3. En la fase de grupos, vencieron 75-71 a Turquía y sufrieron derrotas ante Australia, 70-54, y Bélgica, 76-64. Luego, en el partido de clasificación a los cuartos de final, cayeron 75-72 en una ardua batalla ante China.

Por las “12 Guerreras” Imani McGee-Stafford fue la principal figura ofensiva con un promedio de 17 puntos por cotejo. Además, terminó como la líder del Mundial en rebotes, con 13 capturas por encuentro.

Arella Guirantes fue la segunda mejor anotadora del equipo, con 16 puntos por partido.