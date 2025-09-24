Por primera vez, las capitanas de cada equipo tuvieron el derecho de seleccionar a sus compañeras para el Juego de Estrellas del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Nairimar Vargas eligió a Imani McGee como su compañera y se reencontrará con Cydney Rivera.

Por su parte, India Pagán seleccionó a Aisha Sheppard y Tess Amundsen, las dos máximas anotadoras en la campaña.

En vez de enfrentar a “Metro e Isla” o “Nativas vs. Importadas”, el Juego de Estrellas estrena un formato para este año. Los equipos seleccionados por las capitanas Vargas y Pagán se enfrentarán este sábado, en el Coliseo Roberto Clemente.

Relacionadas

  1. Juanmita López de Jesús es acompañado por su padre Juanma López en su preparación de cara a su próxima pelea

  2. Yan Carlos Santana defenderá el campeonato NABO de la OMB en Lares

  3. David Huertas sobre su firma con Santurce: “Es un grupo de nativos que está listo para ganar un campeonato”

Vargas seleccionó en sus primeros dos turnos al dúo estelar de las campeonas Cangrejeras de Santurce, formado por Dayshalee Salamán y Shae Kelley. El resto de sus peticiones fueron McGee, de Juana Díaz y líder en rebotes; Talia von Oelhoffen, de Ponce; Geovana Ríos, de Yauco; Lasha Petree, Isabela; Teana Muldrow, Carolina; Nina De León, Isabela; Ashley Torres, Moca; Kaelynn Satterfield, Isabela; y su compañera en la selección U19, Cydney Rivera (Hatillo).

Por último, la sexta jugadora del quinteto santurcino escogió a su técnico Fernando Casablanca como dirigente.

Pagán reclutó a su compañera en las Atenienses, Kaela Hilaire, en su primer ‘pick’. En una movida táctica, utilizó la segunda ronda para asegurar a Sidney Cooks, de Yauco. Completó su plantilla con Pamela Rosado, de Manatí; Sam Fuehring, Moca; Essense Booker, Hatillo; Sheppard, Carolina; Amundsen, Juana Díaz; Katie Villarini, Caguas; Legha Brown, Moca; Kai James, Caguas; y Sofía Roma, Hatillo.

El entrenador de las Explosivas de Moca, Roberto Cañada, estará al frente del conjunto.

Antes del Juego de Estrellas, se llevarán a cabo diferentes actividades en el hogar de las Cangrejeras a partir de las 4:00 p.m., como retos de destrezas.