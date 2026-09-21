Las Criollas de Caguas vencieron 79-74 este domingo a las Pollitas de Isabela y lograron su tercera victoria en línea en la temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

En el Coliseo Roger Mendoza de Caguas, las Criollas recibieron la aportación de cinco jugadoras que anotaron en doble figura.

Tea Cooper fue la mejor canastera criolla con 20 puntos. Registró cinco rebotes y siete asistencias.

Taylor Robertson le siguió con 17 tantos. Mientras, Katie Villarini logró 15 unidades, Dre Una Edwards 12 y Mari Placido 10 tantos.

En causa perdida las Pollitas tuvieron a Emily Kiser como su jugadora más destacada con 31 puntos y ocho rebotes. Quionche Carter, por su parte, firmó un doble-doble de 24 tantos y 14 capturas.

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Luego del encuentro Caguas quedó con récord de 3-0, mientras que Isabela cayó a 1-1.

Final de película en Fajardo

Las Explosivas de Moca consiguieron su segunda victoria de la campaña al derrotar 65-64 a las Cariduras de Fajardo en el Coliseo Tomás Dones.

El desafío llegó a los últimos 18 segundos 65-63, gracias a un triple de Mya Hollingshed y una tirada libre de Angel Jackson por parte de las Cariduras. Ahí vino un tiempo pedido y al entrar al tabloncillo, Fajardo intentó al aro con Carolina del Toro, pero falló y Jackson recuperó el rebote recibiendo falta personal en su intento ofensivo.

La misma Jackson fue a la línea de los suspiros y logró anotar el primero, pero falló el segundo intento. En la jugada Hillary Martínez recuperó el balón en un rebote y recibió falta personal. Moca, sacó el balón desde la línea de base y cuando Ashely Torres recibió la bola en sus manos, el reloj de juego expiró consiguiendo así su segundo triunfo del torneo.

Las Explosivas fueron lideradas por la importada Caroline Ducharme con 25 unidades y seis rebotes. Le siguió Shanon Coffee con 13 tantos y siete rebotes y Martínez con 11 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias.

La mejor del encuentro por Fajardo fue Hollingshed con 14 unidades. A esta se le sumó Angel Jackson con 12 puntos y 14 rebotes.

Fajardo terminó el partido sin su jugadora nacional Zaida González, quien salió del partido con una lesión en uno de sus tobillos.

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Las Atenienses de Manatí continúan invictas

Las Atenienses de Manatí lograron su tercera victoria de manera consecutiva al derrotar 86-75 a las Monarcas de Juana Díaz para mantenerse invictas en el torneo.

Las Monarcas sufrieron el cuarto revés de la temporada, y continúan sin conocer la victoria.

La mejor por Manatí lo fue la veterana Pamela Rosado quien registró un doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes. Realizó tres asistencias. A este se le sumó Kaela Hilaire con 19 tantos, siete capturas y ocho asistencias.

Juana Díaz contó con una aportación extraordinaria de Imani McGee, quien anotó 33 puntos y recogió 14 rebotes, pero tan solo recibió la aportación de un punto de las jugadoras del banco.

El BSNF volverá a la acción el martes cuando las Gigantes de Carolina visiten a las Cangrejeras de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente a las 8:00 p.m.