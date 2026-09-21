Los subcampeones Bucaneros de Arroyo, los Yunqueros de Río Grande y los Tigres de Aguas Buenas comenzaron con paso perfecto de 2-0 durante el primer fin de semana de acción de la temporada 2026 de la Confederación de la Liga Central de Béisbol Aficionado (Coliceba).

Arroyo marcó territorio en la sección Sur al dominar por partida doble a los Guayacanes de Guayanilla con resultados 15-4 y 2-1.

En el primer encuentro, el zurdo Gerald Barrios lanzó cinco entradas y ponchó a tres bateadores para adjudicarse la victoria. Elerie Rivera, Jadiel Sánchez y Luis Román remolcaron tres carreras cada uno. Mientras, Román y Tony Brian Méndez desaparecieron la pelota.

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El segundo desafío tuvo un desenlace dramático. Los Bucaneros fabricaron sus dos carreras en la parte alta de la séptima entrada para imponerse 2-1. El relevista juvenil Agnel Miranda se apuntó la victoria.

También en el Sur, los Ganduleros de Villalba y los Illescanos de Coamo dividieron honores. Coamo ganó el primer partido 7-1, respaldado por una efectiva combinación monticular de Luis Gutiérrez y Roberto Costas. Villalba reaccionó en el segundo encuentro con triunfo 12-4, con tres carreras remolcadas de Kevin Luciano y otras tres de Oscar Santos.

En el Este, los Yunqueros comenzaron con dos triunfos al superar 1-0 y 9-4 a los Halcones de Gurabo. La única carrera del primer desafío llegó mediante un cuadrangular de Derek Matta en la parte baja de la sexta entrada. Christian Torres y Francisco López se combinaron desde el montículo para completar la blanqueada. En el segundo encuentro, Luis Rosario encabezó la ofensiva de Río Grande al batear de 4-3, con cuatro carreras remolcadas y dos anotadas.

Mientras tanto, los Marlins de Ceiba y los Jueyeros de Maunabo dividieron la doble tanda. Ceiba dominó ampliamente el primer partido 11-2, con una ofensiva de 13 imparables y cuatro entradas en blanco de Brian Escanio. Alexis Olmeda tuvo una jornada perfecta de 4-4, incluyendo un cuadrangular, y remolcó cinco carreras. Maunabo respondió en el segundo desafío con victoria 4-2, respaldado por una sólida presentación de Shaddai Colón, quien trabajó 6.2 entradas.

En la Central, los Tigres vencieron 9-4 y 10-6 a los Olímpicos de Comerío. Raúl Rivera ponchó a ocho bateadores en cinco entradas durante el primer partido, mientras Keniel Cruz abanicó a siete en cuatro entradas y un tercio como relevista en el segundo encuentro. Roy Morales fue pieza clave a la ofensiva por los Tigres, con seis carreras remolcadas entre ambos desafíos.

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En la misma sección, los Jardineros de Aibonito y los Sabaneros de Cidra dividieron honores. Aibonito se llevó el primer juego 4-2, con cuatro entradas en blanco de Luis Berríos, mientras Cidra respondió con triunfo 12-6 en el segundo, liderado por Félix Báez, quien remolcó seis carreras.

En el Norte, los Caciques de Orocovis reaccionaron el domingo y superaron 2-1 a los campeones defensores Guapos de Dorado. El zurdo Edgar Morales trabajó cinco entradas por los Caciques.

Por su parte, los Maceteros de Vega Alta y los Atléticos de Barranquitas dividieron la doble jornada. Vega Alta ganó el primer desafío 7-6, con tres carreras remolcadas tanto de Elvin Álamo como de Ricardo Bautista. Barranquitas se quedó con el segundo encuentro 3-2 al fabricar sus tres carreras en la parte baja de la quinta entrada para completar una victoria dramática.

La acción continuará este miércoles a las 7:30 p.m. en el estadio Néstor Morales de Humacao, donde los Azucareros de Yabucoa recibirán la visita de los Marlins de Ceiba.