Nolan Arenado conectó su tercer grand slam de la temporada para ayudar a los Diamondbacks de Arizona a vencer 8-4 a los Yankees de Nueva York el domingo.

Arenado le conectó al relevista Brent Headrick (7-4) en la quinta entrada. Los Diamondbacks llenaron las bases contra el abridor de los Yankees Will Warren cuando entró Headrick. Ponchó al dominicano Geraldo Perdomo para el segundo out, pero dio base por bolas a Corbin Carroll para impulsar una carrera antes de que Arenado pegara un jonrón con cuenta de 2-1. Con ello, igualó al cubano Yordan Álvarez, de Houston, en el liderato de las Grandes Ligas esta temporada, y fue el noveno grand slam en la carrera de Arenado.

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Los Diamondbacks lograron su 47ma victoria de la temporada viniendo de atrás, la mejor cifra de las Grandes Ligas, y se mantuvieron al ritmo de Filadelfia en la lucha por el último puesto de comodín de la Liga Nacional, pero están cuatro juegos detrás de los Filis con seis por disputar.

Nueva York todavía tiene una ligera posibilidad de ganar el Este de la Liga Americana, pero necesita ganar todo lo que le queda y recibir ayuda. Los Yankees abren una serie de cuatro juegos el martes contra los Rays, líderes de la división, en Nueva York.

Perdomo conectó un sencillo impulsor en la primera entrada y un triple productor de carrera en la séptima.

El boricua Heliot Ramos, George Lombard Jr. y Spencer Jones conectaron jonrones para Nueva York, todos en la tercera entrada, ante el abridor de Arizona Corbin Burnes.

Justin Martinez (3-0) fue uno de cinco relevistas de Arizona que limitaron a los Yankees a tres hits en las últimas 6 1/3 entradas