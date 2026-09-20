Houston. Mike Yastrzemski conectó un jonrón de tres carreras durante una sexta entrada de cuatro anotaciones y los Braves de Atlanta aseguraron el título del Este de la Liga Nacional por séptima vez en nueve años con una victoria de 4-2 sobre los Astros de Houston este domingo.

Ozzie Albies empató el juego 1-1 con un sencillo productor antes del cuadrangular de Yastrzemski hacia el jardín derecho ante Bryan King (3-6).

Tras terminar 76-86 y quedarse fuera de los playoffs la temporada pasada, Atlanta se recuperó este año bajo el mando del mánager debutante Walt Weiss. Los Braves tienen marca de 92-64 y han ganado al menos 90 juegos por quinta vez en las últimas ocho campañas.

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Las aspiraciones de playoffs de los Astros recibieron un golpe después de ser barridos por los Braves. Houston, que perdió siete de sus últimos nueve juegos, inició la jornada a un juego de los Rangers en el Oeste de la Liga Americana, pero los Astros poseen el criterio de desempate.

El venezolano José Altuve conectó un jonrón en la cuarta entrada, Yainer Díaz pegó un vuelacercas en la octava, pero los Astros dejaron las bases llenas en la primera y la quinta.

El cubano Victor Mederos (5-1) entró con las bases llenas y un out en la quinta y ponchó a Altuve antes de provocar un rodado de Díaz para terminar la entrada. Dylan Dodd lanzó la novena para su segundo salvamento.

El abridor de los Braves, Martín Pérez, permitió una carrera con seis hits en 4.1 entradas.