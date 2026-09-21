Caguas. La Puerto Rico Baseball Academy & High School (PRBAHS), de Gurabo, se coronó campeona de la primera edición del Buzzer Beater Baseball Classic al derrotar 8-7 este domingo a la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez (Escaed), de San Sebastián.

En el Estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas, la PRBAHS hizo historia al convertirse en la primera institución en conquistar el nuevo torneo del béisbol escolar, que inició con 32 escuelas.

Con el tránsito lleno y el choque igualado a siete carreras, Elid Báez recibió un boleto gratis para darle el título a la academia gurabeña ante casa llena.

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“No hay palabras para explicar lo que siento. Yo se los dije desde el día uno a ellos, que son un equipo campeón. Este equipo era especial desde el día uno... No tengo palabras”, compartió a Primera Hora el dirigente de la PRBAHS, Ángel Rodríguez, tras lograr el cetro.

“Nosotros lo queríamos más que ninguno. Lo queríamos más que nadie y estamos superorgullosos como academia porque esto significa todo para nosotros”, agregó Rodríguez.

David Orellano se agenció el triunfo al lanzar una entrada en cero y abanicar a un rival, mientras Dylan Irizarry cargó con el revés al permitir dos carreras y tres indiscutibles en un capítulo.

La escuela del Pepino tomó la delantera en la primera entrada con un doble de Kenneth Cordero por el jardín izquierdo que remolcó a Abdamil Robles para colocar el marcador 1-0. Cordero llegó hasta tercera base luego de que el guardabosque derecho Yahir Mejías realizara un tiro desviado hacia el plato.

Cordero posteriormente anotó la segunda carrera de Escaed con un elevado de sacrificio de Yandaniel Beltrán, que colocó el marcador 2-0.

La PRBAHS respondió en la parte baja del primer capítulo luego de que Rubén Centeno pegará un sencillo para impulsar a Valentín Carrasquillo.

Adriel Cartagena conectó otro indiscutible que llevó a Centeno al plato y empató el partido a dos carreras.

“La unión del equipo fue la clave. Estos muchachos son hermanos y van a la guerra juntos. Uno falla y el otro está apoyándolos y se alegran por ellos mismos”, comentó el piloto campeón.

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El marcador se mantuvo igualado hasta la tercera entrada, cuando Luis Olmeda conectó un doble por el bosque derecho que remolcó a Yadiel Oliveras y a Cartagena. Con el batazo, la PRBAHS tomó su primera ventaja del partido, 4-2.

En la cuarta entrada, Escaed descontó una carrera para acercarse 4-3 después de que Beltrán anotara tras Duaniel Delgado batear por el campocorto para una jugada de selección. Irizarry fue forzado en segunda, mientras Delgado llegó quieto a primera. La jugada en la inicial fue revisada, pero los árbitros mantuvieron la decisión original.

Escaed empató el encuentro a cuatro tras un doblete por el bosque izquierdo de Robles en el quinto episodio.

Impulsada por un triple de Centeno por el jardín derecho en la sexta entrada, la PRBAHS quebró elq empate a cuatro para tomar el control 6-4. Sumaron la séptima anotación con un sencillo impulsador del bateador emergente Joseph Caraballo.

Centeno fue reconocido como el Jugador Más Valioso del baile de coronación.

Para el séptimo episodio, Irizarry pegó un doblete por el central para remolcar dos carreras y acercar a la institución de San Sebastián 7-6. Acto seguido, el bateador emergente, Brayden Herrera colocó un toque por la línea de tercera para remolcar a Irizarry y volver a igualar el choque, esta vez a siete.

Con otro toque de Delgado, Herrera adelantó a la antesala, pero no pudieron anotar más tras un ponche de Joshua Valentín y una línea de out de Elliot Jiménez.