Las Ganaderas de Hatillo borraron un déficit de 20 puntos para imponerse el domingo 76-71 a las debutantes Monarcas de Juana Díaz en el coliseo Dolores “Toyita” Martínez, en la acción del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Essense Booker encabezó la ofensiva visitante con 28 tantos, mientras que Okako Adika sumó 19 y Dariauna Lewis aportó un doble-doble de 12 puntos y 14 rebotes.

Por las Monarcas, Gabriela Gregory brilló con 27 unidades y Tess Amundsen con 18 y 12 capturas.

Juana Díaz llegó a tomar ventaja de 31-11 con un triple de Leyinska Rivera en el segundo parcial, pero Hatillo fue descontando hasta cerrar la primera mitad abajo 38-29. En el último cuarto, un bombazo de Adika completó un rally 8-0 que cambió la historia, adelantando a las Ganaderas 62-58 con 7:43 por jugar.

PUBLICIDAD

En el otro partido de la jornada, Samantha Fuehring marcó 26 puntos y lideró a las Explosivas de Moca en su triunfo 75-71 sobre las Atenienses de Manatí en el coliseo Juan A. Cruz Abreu. Alexis Jennings agregó 19 tantos y 10 rebotes, mientras Hillary Martínez quedó cerca del triple-doble con 13 puntos, 10 rebotes y siete asistencias.

La temporada 2025 continuará el martes con dos choques: Pollitas de Isabela (1-0) ante Gigantes de Carolina (0-1) y Cangrejeras de Santurce (1-0) contra Cafetaleras de Yauco (0-1).