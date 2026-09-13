Ante todo pronóstico y con un lleno total en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo, las Ganaderas de Hatillo sorprendieron a las campeonas defensoras, Explosivas de Moca con una victoria 70-45 el sábado la jornada inaugural del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Aunque la noche comenzó con la entrega de sortijas de campeonas de 2025 para Moca, las Ganaderas le aguaron la fiesta a las Explosivas.

Dontavia Waggoner registró un doble-doble de 27 puntos y 14 rebotes para guiar a las Ganaderas. Le siguió Okako Adika con 12 y Ciara Harris con 11 puntos.

Mientras que Moca tuvo como a las más destacadas a Ashley Torres con 17 puntos y Hillary Martínez con 10 unidades.

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Las Explosivas iniciaron las anotaciones del encuentro con un 7-0 que fue liderado por cinco puntos al hilo de Torres, pero las visitantes fueron persistentes y el esfuerzo defensivo rindió frutos.

El primer cuarto terminó empate a 14 puntos.

Hatillo arrancó el segundo parcial con una corrida de 6-0 que las llevó a tomar control de las anotaciones 20-14. Esto causó que el dirigente Leonel Avilés pidiera un tiempo cuando el reloj marcaba 8:14 de la primera mitad.

La defensa de Hatillo fue asfixiante y provocó una sequía en la ofensiva de Moca. El empuje de las hatillanas se incrementó y su rally fue de 17-0 para el 31-14.

Por su parte, las Explosivas lograron su primer canasto del segundo parcial con 3:09 de juego y fue Anniris Quintana, quien terminó con la falta de ofensiva y elevó el marcador a 31-16. Más tarde, Torres encestó cinco puntos al hilo que le dieron un respiro a las Explosivas.

Moca salió con fuerza en el tercer parcial, pero Hatillo no se detuvo en ningún momento. La jugadora importada de las Explosivas, Caroline Ducharme encestó un triple con 6:45 en el reloj de juego y eso acercó a Moca 39-29.

En el cuarto periodo Moca intentó y fue Martínez quien abrió las anotaciones del cuarto parcial con un triple, pero Hatillo no cedió terreno.

Caguas arruinó el debut de las Cariduras

Por otro lado, las Criollas de Caguas lograron su primera victoria de la temporada como visitante cuando derrotaron 78-55 a las debutantes Cariduras de Fajardo.

Tea Cooper lideró el conjunto criollo con 24 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes, mientras que Taylor Robertson y Dre Una Edwards anotaron 21 tantos cada una.

Por parte de las Cariduras, Mya Hollingshed se destacó con un doble-doble de 15 unidades y 11 rebotes. Madeline Burke aportó 12 tantos.

El nuevo torneo del BSNF continuará este domingo cuando las Monarcas de Juana Díaz visitan a las Leonas de Ponce. El partido está pautado para las 7:00 p.m.