Berlín. Breanna Stewart anotó 16 puntos y Kahleah Copper sumó 13 para ayudar a Estados Unidos a vencer a España por 76-66 el sábado, lo que le permitió clasificarse para la final del Mundial Femenino de la FIBA.

Las estadounidenses se enfrentarán a Francia en una reedición de la final por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024, que Estados Unidos ganó por un punto.

Estados Unidos lleva 35 victorias consecutivas en el Mundial desde que cayera derrotado ante Rusia en las semifinales de 2006. Ahora, los estadounidenses están a una victoria de conseguir su quinto título consecutivo del torneo. Con ello, igualarían a la antigua Unión Soviética en el récord de campeonatos consecutivos.

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Tras haber superado con facilidad sus dos últimos partidos, Estados Unidos tuvo dificultades frente a España, ya que los estadounidenses no lograron encontrar el ritmo en ataque.

El partido estaba empatado a 58 al comienzo del último cuarto, antes de que los estadounidenses anotaran 12 de los primeros 14 puntos y se pusieran por delante en el marcador con un 70-60 —su máxima ventaja del partido— a falta de 5:20 para el final.

España solo pudo recortar la diferencia a ocho puntos en lo que restaba de partido.

Estados Unidos pasó gran parte del partido en la línea de tiros libres, anotando 27 de 35.

Este fue el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la Copa del Mundo desde que Estados Unidos se impuso a España en la final por la medalla de oro del torneo de 2014. Aquel fue el debut de Stewart con la selección nacional.

España comenzó con fuerza, anotando nueve de los primeros diez puntos del partido. Ese fue el mayor déficit al que se habían enfrentado los estadounidenses en este torneo, superando los tres puntos de desventaja que tenían frente a Italia en aquella victoria por 55-52. El marcador era de 16-9 antes de que los nuevos fichajes de EE. UU. entraran en el partido y ayudaran a cerrar el cuarto con una racha de 12-2.

Sin embargo, los estadounidenses no pudieron ampliar mucho esa ventaja en el segundo cuarto. No lograron encontrar el ritmo en ataque, ya que España estaba ejerciendo una defensa muy física que provocó que se pitara una falta tras otra. Estados Unidos lanzó 27 tiros libres en la primera parte, anotando 19 de ellos, mientras que el equipo realizó un total de 26 intentos de canasta. Estados Unidos lideraba 39-36 al descanso.

España, que se enfrentará a la selección anfitriona, Alemania, en el partido por la medalla de bronce del domingo, no se rendía.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.