Puerto Rico comenzó con paso firme su participación en la Copa Panamericana de Voleibol Femenino al derrotar el viernes en sets corridos a Venezuela en León, Guanajuato, México.

Las puertorriqueñas se impusieron por 25-19, 25-13 y 25-11 en el partido inaugural del Grupo A de la vigésima tercera edición del torneo, disputado en el Domo de la Feria.

Puerto Rico encontró en el servicio una de sus principales armas para controlar el encuentro. Después de un primer parcial más competitivo, el sexteto boricua amplió su dominio en los dos siguientes sets.

Una racha desde el servicio de Dariana Hollingsworth ayudó a Puerto Rico a despegarse en el segundo parcial, que ganó 25-13, antes de cerrar el encuentro con un contundente 25-11 en el tercero.

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“Estamos contentas de abrir con una victoria. Nos sentimos muy bien con mis compañeras”, expresó Wilmarie Rivera, capitana de Puerto Rico. “Vamos día a día porque es un torneo largo, poco a poco, y vamos a enfrentar todos los partidos con la misma intensidad”.

Wilmarie Rivera se apresta a atacar por el centro con su mano zurda. (Norceca) ( Suministrada )

Las estadísticas reflejaron el dominio puertorriqueño. Puerto Rico terminó con ventaja de 9-0 en puntos de servicio, superó a Venezuela 39-23 en ataques y 6-3 en bloqueos. Además, cometió 17 errores frente a 21 de sus rivales.

Ivania Ortiz encabezó la ofensiva boricua con 15 puntos. Valeria Vázquez aportó 13 y Hollingsworth añadió 11.

Amanda Pacheco fue la mejor anotadora de Venezuela con ocho unidades.

Venezuela participa en el torneo con una selección Sub-19, como parte de su preparación para el Campeonato Sudamericano de esa categoría.

“Somos un equipo de una categoría mucho menor que los equipos que están acá; somos un equipo Sub-19”, dijo Ana Sofía López, capitana venezolana. “Esta es una preparación clave para el Sudamericano Sub-19. Estoy orgullosa de mi equipo y es un honor estar en una competencia de tan alto nivel”.

Puerto Rico volverá a la cancha el sábado para enfrentar a Canadá a las 4:00 p.m., mientras que Venezuela jugará contra República Dominicana a las 2:00 p.m.

La Copa Panamericana es importante en la suma de puntos al ranking con miras a la posible clasificación futura del equipo a las Olimpiadas Los Ángeles 2028.