St. Petersburg. Junior Caminero envió a los Rays con destino a los playoffs.

El dominicano conectó un jonrón de dos carreras que dejó en el terreno a los Astros en la novena entrada, y Tampa Bay aseguró el pasaje de postemporada al imponerse el viernes 3-1 sobre Houston.

El batazo del dominicano Caminero, de 417 pies entre el jardín izquierdo y el central ante su compatriota Bryan Abreu (6-4), fue su 40.º jonrón de la temporada y desató una celebración eufórica en el plato.

El toletero de 23 años pegó 45 jonrones en 2025, su primer año completo en las Grandes Ligas, y se une a Aaron Judge como los únicos peloteros activos de las mayores con temporadas consecutivas de 40 vuelacercas.

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Tampa Bay, que durante 115 días de la campaña ha sido el mejor equipo de la Liga Americana (88-59), se convirtió en el primer club de las Grandes Ligas en asegurar un puesto de playoffs.

Los Rays comenzaron el viernes con una ventaja de tres juegos sobre los Yankees de Nueva York en el Este de la Liga Americana. Los próximos objetivos de Tampa Bay son asegurar el título de la división y luego amarrar el mejor récord de la Liga Americana y un pase directo en la primera ronda de los playoffs.

Es el primer boleto a los playoffs en tres temporadas para los Rays, que perdieron ambos juegos ante Texas en una serie de comodines en 2023.

Según el Elias Sports Bureau, los Rays aseguraron un puesto en la postemporada antes que cualquier equipo desde que los Bravos de Atlanta lo lograron el 10 de septiembre de 2023.

Bryan Baker (2-2) lanzó la novena entrada sin permitir carreras.

El cubano Víctor Mesa Jr. conectó un jonrón en la quinta por los Rays, pero ese fue uno de apenas dos hits de Tampa Bay hasta completar ocho entradas.

En la novena, el mexicano Jonathan Aranda pegó un doble contra la pared del jardín derecho con un out. Fue reemplazado por el corredor emergente Jonny DeLuca, y Caminero definió con el siguiente lanzamiento.

Los Astros anotaron en la cuarta entrada ante Drew Rasmussen cuando el mexicano Isaac Paredes conectó un doble y llegó al plato con un rodado del dominicano Yainer Díaz.

Rasmussen trabajó siete entradas y permitió ocho hits. Ponchó a cuatro y no dio bases por bolas.

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