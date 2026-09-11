Ginebra. Los jueces de la FIFA han inhabilitado de por vida a dos expresidentes de federaciones de fútbol por conducta financiera indebida, entre ellos uno que se mantuvo en el cargo desde que fue sancionado en 2011 en el marco de un sonado escándalo de sobornos electorales en el Caribe.

La FIFA indicó en un comunicado el viernes que el histórico dirigente futbolístico de Montserrat, Vincent Cassell, fue acusado de “abuso de cargo, conflictos de intereses sistémicos” y de malversación de fondos de la FIFA y de la federación.

La FIFA señaló que el expresidente de la federación de fútbol de las Maldivas, Bassam Adeel Jaleel, fue inhabilitado para ejercer cualquier actividad deportiva por “hacer un uso indebido de los fondos del Plan de Ayuda por la COVID-19 de la FIFA en beneficio propio”. Durante la pandemia de 2020, la FIFA afirmó que pondría a disposición hasta 1,500 millones de dólares en subvenciones y préstamos.

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Fondos desviados para comprar “apartamentos de lujo”

Los medios de comunicación de las Maldivas informaron este año de que Jaleel fue condenado a 23 años de prisión por malversar 1.2 millones de dólares de la FIFA. El dinero estaba destinado a clubes de fútbol locales y, según se informó, se utilizó para comprar pisos.

Cassell y el secretario general de toda la vida de su federación, Tandica Hughes, se declararon culpables ante un tribunal de Montserrat en abril de los cargos de evasión fiscal.

Ambos hombres también fueron procesados en 2011 por el entonces comité de ética de la FIFA en relación con dirigentes del fútbol caribeño que recibieron pagos en efectivo por valor de 40 000 dólares vinculados a Mohamed bin Hammam, de Catar, durante su fallida campaña para disputarle a Sepp Blatter la presidencia de la FIFA.

Cassell y Hughes continuaron al frente del organismo futbolístico de Montserrat, que actualmente tiene derecho a recibir al menos 2 millones de dólares al año procedentes de los ingresos de la Copa del Mundo de la FIFA. La FIFA puso en marcha un equipo de gestión de emergencia en febrero del año pasado, tras su marcha.

La decisión de supervisar la gestión diaria de Montserrat se debió a una “crisis excepcional y a una parálisis institucional”, según declaró la FIFA en febrero.

Los jueces de la FIFA sancionaron a Hughes con una inhabilitación de 15 años por “beneficiarse de transacciones indebidas y facilitarlas”, abuso de cargo y malversación de fondos.

Cassell también se enfrentó a acusaciones de la FIFA por “conducta que afecta a la integridad física y mental de miembros del personal (de la federación)”, y fue multado con 1 millón de francos suizos (1.23 millones de dólares). No está claro qué autoridad tiene la FIFA para cobrar el dinero.

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La FIFA señaló que se condenó a Hughes a pagar 150,000 francos suizos (184,000 dólares).

Jaleel también recibió la orden de la FIFA de pagar 1 millón de francos suizos.

El exdirector financiero de la federación de las Maldivas, Mohamed Ageel, ha sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo en el fútbol durante 10 años y sancionado con una multa de 100,000 francos suizos (184,000 dólares).

La FIFA explicó que los cargos contra Ageel estaban relacionados con “facilitar y encubrir el uso indebido de fondos de la FIFA, utilizar documentación falsificada y no cooperar” con la investigación de ética.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó las Maldivas el año pasado y reconoció en un comunicado de prensa “los retos a los que se ha enfrentado el fútbol en las Maldivas en los últimos años”.

El mensaje de Infantino a los funcionarios corruptos

Tanto Cassell como Jaleel, que fue elegido al igual que Infantino en 2016, estaban al frente de sus federaciones al año siguiente, durante el congreso de la FIFA celebrado en Baréin. Infantino dijo a su audiencia en un discurso pronunciado en Manama: “No los queremos”, si eran corruptos.

Infantino declaró en 2017: “Si hay alguien en esta sala o fuera de ella que todavía crea que puede enriquecerse, que puede abusar del fútbol, tengo un mensaje claro y contundente que decirle: abandone el fútbol y hágalo ahora mismo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.