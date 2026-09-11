Nueva York. Anthony Volpe conectó un grand slam e impulsó cinco carreras —su mejor marca personal— durante su emocionante regreso a las Grandes Ligas, en un partido en el que los Yankees de Nueva York vencieron el jueves por la noche a los Rockies de Colorado por 10-3, lo que avivó la lucha por el título de la División Este de la Liga Americana.

Luis García Jr. conectó un jonrón de dos carreras al comienzo del partido y el novato Spencer Jones sumó tres hits para los Yankees, incluido un sencillo de dos carreras. Nueva York completó una barrida de tres partidos y se sitúa a tres partidos de Tampa Bay, líder de la división, y con 4 1/2 de ventaja sobre Boston en la lucha por el primer comodín de la Liga Americana, a falta de 16 partidos por disputar.

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ANTHONY VOLPE GRAND SLAM pic.twitter.com/QUkm1wivQi — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 11, 2026

Es la vez que los Yankees han estado más cerca del primer puesto desde que se encontraban a tres partidos de distancia tras las jornadas del 23 de agosto. Nueva York (84-62) tiene un balance de 22 partidos por encima del 50%, el mejor de la temporada, y está a punto de asegurarse su novena clasificación para los play-offs en diez años.

Max Fried ponchó a siete bateadores en su tercera salida desde que salió de la lista de lesionados, pero necesitó 80 lanzamientos para completar 3 1/3 entradas. Le siguieron cinco relevos, y John Schreiber (2-3) lanzó 1 1/3 entradas sin encajar carreras, logrando así su primera victoria con los Yankees.

El bateador estrella de Nueva York, Aaron Judge, descansó tal y como estaba previsto tras disputar dos partidos consecutivos tras su regreso de la lista de lesionados de 60 días. Cody Bellinger conectó dos dobles y bateó un fly de sacrificio para los Yankees, que han ganado 16 de 23 partidos antes de afrontar la segunda Subway Series de la temporada contra su rival local, los Mets de Nueva York, este fin de semana en el Bronx.

Kyle Karros conectó un jonrón de 431 pies y Jake McCarthy bateó un triple con una carrera impulsada para los Rockies (55-91), el peor equipo de las Grandes Ligas, que han perdido cuatro partidos seguidos y 10 de los últimos 13. Colorado ha encadenado siete derrotas consecutivas fuera de casa, su peor racha de la temporada.

García conectó un hit en la primera entrada ante Ryan Feltner (5-10), quien encajó cuatro carreras en cinco entradas.

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Volpe, que había sido llamado de las ligas menores ese mismo día, conectó un sencillo impulsor en la segunda entrada y lanzó su segundo jonrón de la temporada en las Grandes Ligas por encima de la valla corta del campo derecho, poniendo el marcador en 10-2 en la séptima entrada.

Tras dar la vuelta a las bases, Volpe salió a saludar a los aficionados del Yankee Stadium, que corearon su nombre varias veces a lo largo de la noche. Terminó el partido con tres hits y una base robada, jugando en una nueva posición, la de segunda base, después de que Jazz Chisholm Jr. fuera incluido en la lista de lesionados de 10 días.

Era el segundo grand slam de la carrera de Volpe, además del que logró en la Serie Mundial de 2024.

Tras el partido, Nueva York envió al jardinero Jasson Domínguez a la Triple A de Scranton/Wilkes-Barre.

A continuación

El lanzador diestro de los Rockies, Mason Adams (0-0, 3,95 de promedio de carreras limpias), será el abridor el viernes en casa frente al lanzador zurdo de Detroit, Framber Valdez (9-10, 4,17).

El lanzador zurdo de los Yankees, Carlos Rodón (5-3, 3,09 de promedio de carreras limpias), se enfrentará el viernes por la noche al lanzador novato diestro de los Mets, Nolan McLean (11-8, 3,06), en el 25.º aniversario del 11-S.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.