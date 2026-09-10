Budapest, Hungría. El Ultimate Championship cumplió el jueves su promesa de dar un nuevo aire al atletismo, en la denominada celebración del “Día Antes”, previa a una competición sin precedentes que entregará trofeos y 150,000 dólares a todos sus ganadores, pero sin medallas.

La jornada estuvo marcada por una entrada por la alfombra roja y una sesión de fotos para los atletas, un “draft” en el que los corredores de 200 metros pudieron elegir sus carriles y, por supuesto, la aparición de Usain Bolt, lo que instintivamente significa que algo grande está pasando en la pista.

“He ganado algunos campeonatos mundiales y, aun así, todo ese dinero no llega a esa cantidad. Esto anima a los atletas a venir aquí y dar lo mejor de sí mismos. Para ellos, esto es un trabajo. Me da pena habérmelo perdido. Pero me alegro por ellos”, dijo Bolt sobre los principales premios que están en juego en las 27 pruebas de esta semana.

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Nadie se compadecerá demasiado de Bolt, cuyas ocho medallas de oro olímpicas y otras 11 en campeonatos mundiales lo convirtieron en una celebridad mundial y en multimillonario, aunque las victorias en sí mismas no valieran tanto. Y la mayoría de los que llegan a Budapest esta semana tienen contratos de calzado o ropa que les ayudan a pagar las facturas.

El presidente de World Athletics, Sebastian Coe (en el centro), el ministro del Interior de Hungría, Gabor Posfai (a la derecha), y Diane Richie llegan por la alfombra roja durante la inauguración oficial del World Athletics Ultimate Championship en Budapest, Hungría, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Denes Erdos) ( Denes Erdos )

Aun así, aquí no ha pasado desapercibido que el atletismo —la prueba emblemática de los Juegos Olímpicos y un deporte que ha dejado tantos momentos inolvidables a lo largo del tiempo— haya tenido que esperar hasta 2026 para contar con una bolsa de premios de 10 millones de dólares, cuando, por ejemplo, el PGA Tour reparte 20 millones de dólares ocho veces al año.

Joanna Hayes, medallista de oro olímpica en 2004, que ahora entrena en la UCLA y afirma que un pequeño grupo de sus atletas sigue teniendo trabajos secundarios para llegar a fin de mes, señaló: “En todos los deportes, en cada faceta de la vida, siempre estamos evolucionando. Y el atletismo siempre va a la zaga en, bueno, todo. Pero creo que la idea es realmente genial”.

Y sí, este fue un día para celebrar algo diferente. Los deportistas se metieron en el papel. De camino a la alfombra roja, les esperaban cientos de fotógrafos que les hicieron retratos de glamour.

La velocista estadounidense Gabby Thomas posa en la alfombra roja durante la inauguración oficial del Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate en Budapest, Hungría, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Denes Erdos)

World Athletics se propuso que toda la jornada girara en torno a la creación de contenidos por parte de los atletas, eliminando las estrictas normas del mundo olímpico que limitan ese tipo de actividad en eventos como este.

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Para animar aún más el ambiente, los organizadores contaron con la presencia de la efervescente campeona olímpica Dawn Harper-Nelson como presentadora en la pista, y ella prometió “dejarlos boquiabiertos” con sus hazañas y entrevistas desde la zona de competición.

Entre los que competirán por los premios el viernes se encuentran Duplantis y Mahuchikh, junto con Masai Russell, quien estableció el récord mundial (12,09 segundos) en los 100 metros vallas hace apenas dos semanas.

Femke Broeders-Bol competirá en su nueva prueba, una semifinal de 800 metros.

La final masculina de los 5,000 metros ofrecerá al estadounidense Cole Hocker y al noruego Jakob Ingebrigtsen la primera de dos oportunidades para ajustar cuentas en la pista. Tras la prueba de la Liga Diamante de la semana pasada en Bruselas, Ingebrigtsen, que nunca se anda con rodeos, tildó de “cobardes” a Hocker y a su equipo por la forma en que utilizaron a los liebres en los 1,500.

Hocker e Ingebrigtsen también están inscritos en los 1,500 del domingo, lo que significa que ambos tienen la posibilidad de marcharse de Budapest con 300,000 dólares.

Una bolsa de premios tan cuantiosa fue una forma —quizá la única— de reunir a un grupo tan destacado de atletas en el año par entre Juegos Olímpicos de verano, o lo que durante mucho tiempo se ha considerado un año «de transición» para el atletismo.

Esa es una etiqueta que el presidente de World Athletics, Seb Coe, ha dicho que está deseando eliminar.

Organizar una competición en la que participen principalmente campeones olímpicos y mundiales, junto con aspirantes de primer nivel, que se centre en la acción ininterrumpida y reduzca al mínimo las rondas eliminatorias, y que incluso otorgue 2,000 dólares al último clasificado, es sin duda un buen comienzo.

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En el evento competirá el boricua José Figueroa, uno de los 16 corredores de los 200 metros que verá acción en el evento. Llega a la prueba con la tercera mejor marca de la temporada en la distancia, el registro de 19.76 que realizó en la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El estadounidense Kenneth Bednarek y el sudafricano Sinesipho Dambile presentan los dos mejores tiempos del año en esa distancia con marcas de 19.62 segundos y 19.74, respectivamente.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.