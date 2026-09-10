Yasiel Puig jugará con los Senadores de San Juan en la venidera liga invernal boricua
Jugó antes en la liga boricua con los Indios de Mayagüez.
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Los Senadores de San Juan anunciaron el jueves la firma del veterano guardabosque cubano Yasiel Puig como refuerzo para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.
Puig, de 35 años, regresa al béisbol puertorriqueño luego de haber jugado con los Indios de Mayagüez durante la temporada 2012-13, previo a su debut en las Grandes Ligas. En aquella campaña con Mayagüez bateó para .232, con 16 imparables, un cuadrangular y nueve carreras impulsadas en 20 partidos.
El cubano debutó en las Mayores con los Dodgers de Los Ángeles en 2013 y disputó siete temporadas entre los Dodgers, Rojos de Cincinnati e Indios de Cleveland (ahora Guardians). En 712 partidos de temporada regular acumuló promedio de .277, con 834 hits, 132 jonrones, 415 carreras impulsadas y 79 bases robadas.
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Puig fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2014, su primera temporada completa en las Mayores, y ayudó a los Dodgers a llegar a las Series Mundiales de 2017 y 2018. También tuvo una destacada participación en esas dos postemporadas, en las que conectó cinco jonrones y remolcó 18 carreras.
Luego de su última temporada en las Grandes Ligas, en 2019, Puig ha continuado su carrera en distintos circuitos internacionales, incluidos México, Corea del Sur, República Dominicana y Venezuela.
Con su incorporación, los Senadores suman a un jugador de experiencia en las Grandes Ligas y con conocimiento previo del béisbol invernal puertorriqueño.