Filadelfia. José Altuve, segunda base de los Astros de Houston, conectó un doble en la tercera entrada contra Filadelfia el miércoles por la noche, con lo que alcanzó los 2,500 hits en su carrera.

El venezolano, de 36 años, alcanzó este hito con un batazo al jardín central ante el lanzador abridor dominicano Cristopher Sánchez, y se convirtió en el segundo jugador de la historia del equipo en alcanzar los 2,500 hits.

Craig Biggio, miembro del Salón de la Fama, es el máximo bateador de la historia de Houston, con 3,060 hits.

“Significa mucho, obviamente. Es una cifra importante, ya sabes, 2,500″, comentó Altuve. “Son muchos hits, y piensas en todos ellos, en todos los años que llevo jugando aquí con esta increíble organización y con mis compañeros. Solo le doy las gracias a Dios, a mi familia y a mis compañeros una vez más”.

PUBLICIDAD

Todos los jugadores y entrenadores de los Astros que se encontraban en el banquillo subieron al escalón superior para aplaudir a Altuve. Incluso recibió felicitaciones de los jugadores del cuadro interior de los Phillies, Trea Turner y Luis Arráez, ambos, además, excampeones de bateo.

Altuve terminó el partido con un resultado de 4 de 1, y los Astros perdieron ante Filadelfia por 11-7.

Altuve declaró: “Fue un gran momento. Me da mucha pena que hayamos perdido el partido, pero ya sabes, mañana volvemos y (intentaremos) conseguir una victoria”.

Altuve no consiguió ningún hit en el primer partido de la serie contra los Filis el martes. El domingo, contra Arizona, se había quedado a un hit de la marca tras un partido en el que conectó tres hits.

El venezolano, cuya carrera comenzó en 2011, ha sido campeón de bateo en tres ocasiones (2014, 2016 y 2017) y fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2017. Ha ganado dos títulos de la Serie Mundial con los Astros.

“Es increíble lo que ha logrado en su carrera y, obviamente, aún no ha terminado”, afirmó el entrenador puertorriqueño de los Astros, Joe Espada. “Dos mil quinientos hits… es difícil conseguir siquiera uno. Es difícil llegar a las Grandes Ligas. Y este tipo lleva haciéndolo desde hace muchísimo tiempo".

Altuve y Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, son los únicos jugadores en activo que han conseguido 2,500 hits a lo largo de su carrera. Freeman alcanzó esta marca a principios de esta temporada.

PUBLICIDAD

Para alcanzar los 3,000 hits, Altuve probablemente necesitaría jugar al menos otras tres temporadas, si no más.

“Vamos a encadenar un hit tras otro”, señaló Altuve. “Acabo de conseguir este, y estoy contento con el que he conseguido esta noche. Ya veremos qué pasa en el futuro”.

En términos de los jugadores de Venezuela con más hits en las Mayores, Altuve sigue en el cuarto puesto detrás de Miguel Cabrera y sus 3,174, Omar Vizquel y sus 2,877 y Luis Aparicio y sus 2,677.

_____

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.