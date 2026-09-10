Miami. Francisco Lindor conectó un jonrón de tres carreras, Christopher Morel añadió uno de dos carreras y se quedó a un triple de completar el ciclo, y los Mets de Nueva York vencieron el miércoles por 15-14 a los Marlins de Miami para completar la barrida en la serie.

El puertorriqueño Lindor conectó su 18vo jonrón de la temporada en una séptima entrada en la que se anotaron seis carreras y que le dio a Nueva York una ventaja definitiva.

Nueva York desperdició una ventaja de 8-0 y, aunque ganaba 15-9, apenas aguantó. Miami anotó dos veces en la octava entrada y tres en la novena.

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A.J. Ewing conectó un elevado de sacrificio que supuso la ventaja con las bases llenas, después de que el relevista de los Marlins, Josh Ekness (1-3), golpeara a un bateador y concediera dos bases por bolas. Ekness fue sustituido por Tyler Zuber sin haber conseguido ni un solo out.

El dominicano Morel y el venezolano Torrens siguieron sumando sencillos con carreras impulsadas antes de que Lindor conectara su potente golpe ante Zuber para poner el marcador en 14-8.

Los Marlins utilizaron a siete relevistas y los Mets a seis en el partido, que duró 3 horas y 38 minutos.

El mexicano Daniel Duarte (2-0) encajó una carrera en 1 2/3 entradas como relevo y se llevó la victoria.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.