Los Ángeles. Yoshinobu Yamamoto sumó 10 strikeouts y solo permitió tres hits en siete entradas, mientras que los Dodgers de Los Ángeles desplegaron una furiosa ofensiva para arrollar el miércoles a los Reds de Cincinnati por 14-1.

Mookie Betts, Max Muncy y el puertorriqueño Kike Hernández conectaron sendos jonrones de dos carreras, y los Dodgers lograron su séptima victoria consecutiva, su mejor racha de la temporada.

La barrida de los Dodgers les ayudó a reducir a seis su “número mágico” de partidos para asegurarse su 13er título de la División Oeste de la Liga Nacional en 14 años, sin el lesionado Shohei Ohtani ni Freddie Freeman en la alineación.

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Se desataron con seis carreras en la cuarta entrada y los nueve titulares llegaron a base, lo que permitió a los Dodgers sumar su undécima victoria consecutiva en casa frente a los Rojos.

Fue el mayor número de carreras que los Dodgers han anotado en una entrada desde el 27 de junio, cuando anotaron nueve en la victoria de Yamamoto ante San Diego.

Yamamoto (13-8) eliminó a 17 de sus primeros 20 rivales. Sus 13 victorias suponen el mejor registro de su carrera, mientras que sus ponches igualaron su mejor marca de la temporada.

Betts logró su quinto partido con varios hits en los primeros ocho encuentros de septiembre. El campocorto terminó con 3 de 5, dos carreras impulsadas, tres carreras anotadas y una base por bolas, y elevó su promedio a .249.

Las 13 carreras de apoyo de los Dodgers supusieron la cifra más alta para Yamamoto desde el 19 de julio.

El jonrón de dos carreras de Betts ante el lanzador titular de los Reds, Rhett Lowder (6-10), amplió la ventaja a 3-0.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.