La tenismesista puertorriqueña Adriana Díaz vendió cara su eliminación hoy jueves del cuadro individual del torneo WTT Champions en Macao, China, al perder por 3-2 ante la japonesa Honoka Hashimoto en la ronda de 32.

Díaz se recuperó después de perder el primer parcial 11-3 y ganó el segundo 11-7 para nivelar el encuentro. Hashimoto volvió a tomar ventaja al imponerse 11-5 en el tercer juego, pero la utuadeña respondió otra vez en el cuarto parcial, en el que remontó una desventaja y terminó imponiéndose 11-9 para llevar el partido al quinto y decisivo juego.

Hashimoto, clasificada número 13 en el mundo, comenzó mejor el parcial definitivo y llegó a dominar 6-3, pero Díaz reaccionó para acercarse 6-5. La japonesa, sin embargo, ganó los siguientes puntos importantes y alcanzó el punto de partido con ventaja de 10-6. Díaz salvó dos puntos de partido, pero Hashimoto cerró el encuentro 11-6.

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Adriana Díaz compite en el WTT Championship en Macao en septiembre de 2026. (Flickr / WTT) ( Eng Chin An )

Hashimoto terminó con 49 puntos ganados, frente a 36 de Díaz. La japonesa también tuvo ventaja en los puntos ganados con su propio servicio, 29-22, y en los obtenidos con el saque de su rival, 20-14.

El encuentro se disputó en la Infinity Arena del Macao East Asian Games Dome y concluyó a las 3:08 p.m., hora local.

Honoka Hashimoto fue la rival de Adriana Díaz. (Flickr / WTT) ( Eng Chin An )

La derrota dejó a Díaz, 19na clasificada del mundo, la deja fuera de la competencia individual femenina en este torneo que en principio mide a las mejores 32 raquetas del mundo. Fue el tercer enfrentamiento histórico entre Díaz y Hashimoto. Al momento la japonesa ha dominado todos sus encuentros.