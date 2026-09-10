Berlín. Marine Johannès y Janelle Salaün clasificaron a Francia para las semifinales del Mundial Femenino de la FIBA tras imponerse el jueves a China por 90-61, sumándose así a Estados Unidos entre las cuatro finalistas.

Tanto Johannès como Salaün anotaron 15 puntos, mientras que Gabby Williams aportó 14, con lo que las finalistas olímpicas se colocaron en posición de optar a su primera medalla en la Copa del Mundo desde la edición inaugural de 1953, cuando Francia quedó tercera en la fase final.

“Significa mucho”, dijo Williams al referirse a haber llegado a semifinales por primera vez. “Queremos ser uno de los mejores equipos que jamás haya vestido la camiseta de Francia. Obviamente, tenemos un gran objetivo en este torneo, pero es fantástico poder tachar esto de la lista”.

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Los cánticos de “Allez les Bleues” resonaron en el Berlin Arena antes de que Williams abriera el marcador, y los aficionados franceses se aseguraron de hacerse oír durante el resto del partido mientras su equipo dominaba en la cancha. Francia ha mostrado un juego fluido y goleador, y hasta ahora ha vencido a sus cuatro rivales por un margen total de 156 puntos.

El equipo estableció un récord del torneo en cuanto a triples anotados en un solo partido al encestar 22 en su último encuentro de la fase de grupos, disputado el lunes. Los jugadores franceses acertaron 14 de 37 intentos el jueves, y Johannès y Salaün anotaron tres triples cada uno.

“Tenemos suerte porque somos un grupo que se conoce desde hace ya un par de años”, afirmó Salaün al referirse al espíritu de equipo de la selección francesa. “Hemos pasado por muchas cosas juntos, los Juegos Olímpicos, las concentraciones de entrenamiento… así que nos conocemos bien y sabemos lo que queremos. Tenemos un objetivo y queremos hacer todo lo posible por alcanzarlo".

Salaün llevaba una bolsa de hielo en la rodilla derecha. El seleccionador francés, Jean Aime Toupane, declaró a The Associated Press que se trataba únicamente de una medida de precaución.

Dos plazas por decidir

Francia se enfrentará este jueves al ganador del partido entre Alemania y Bélgica, mientras que España se medirá a Australia en el último partido de cuartos de final para disputar el sábado la semifinal contra Estados Unidos.

Las estadounidenses, cuatro veces campeonas consecutivas, arrollaron a Hungría por 108-56 en el primer partido de cuartos de final disputado este jueves, con Napheesa Collier anotando 19 puntos, lo que amplió su racha de victorias en el torneo a 34 partidos desde la derrota sufrida ante Rusia en las semifinales de 2006.

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El impacto de Zhang, limitado

La defensa francesa limitó el impacto de la jugadora china Zhang Ziyu, de 7 pies y 3 pulgadas, que acaparaba la atención de dos jugadoras francesas cada vez que recibía el balón. La sensacional jugadora de 19 años no anotó ningún punto en los 7 minutos y 18 segundos que estuvo en la cancha durante la primera parte, aunque contribuyó en defensa con tres tapones antes del descanso.

Zhang no pudo hacer nada para impedir que Johannès encestara triples consecutivos en el tercer cuarto, en el que ella también se estrenó en el marcador. Zhang terminó el partido con 7 puntos, 8 rebotes y 7 pérdidas de balón.

Han Xu, que logró un doble-doble en cada uno de sus cuatro partidos del torneo, volvió a liderar a China con 21 puntos y 9 rebotes.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.