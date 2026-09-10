Puerto Rico participará por primera vez en la Serie de las Américas en 2027 y mantendrá su participación en la Serie del Caribe, confirmó el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Juan Flores Galarza, a Primera Hora a través de una conversación vía telefónica.

Así las cosas, la LBPRC tendrá que confeccionar dos equipos al finalizar la temporada 2026-27. Flores Galarza indicó que la novena campeona de la venidera campaña representará a Puerto Rico en el tradicional torneo caribeño, mientras que el subcampeón hará lo propio en la Serie de las Américas, que se celebrará a partir del 9 de febrero de 2027 en Caracas, Venezuela.

PUBLICIDAD

La Serie del Caribe se jugará del 1 al 7 de febrero de 2027 en el Estadio Fernando Valenzuela de la ciudad de Hermosillo, México.

“La liga va a participar de lo que se conoce como la Serie de las Américas”, aseguró el presidente de la LBPRC.

La participación de los cuatro equipos que comprenden la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), indicó Flores Galarza, surge tras un trabajo en conjunto con la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM).

La tercera edición del torneo reunirá a 10 novenas con los cuatro integrantes de la Confederación -México, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico- y los seis países miembros de la ABAM -Colombia, Cuba, Curazao, Panamá, Nicaragua y Argentina-.

“La intención es que para la Serie del Caribe vaya el equipo campeón debidamente reforzado, como se ha hecho todos los años. Y para la Serie de las Américas va el equipo subcampeón, debidamente reforzado también”, señaló Flores Galarza.

La cercanía entre ambas competencias, sin embargo, representa un trabajo adicional para la LBPRC en cuanto a la confección de los conjuntos, particularmente por las limitaciones con los jugadores pertenecientes a organizaciones de las Grandes Ligas.

Flores Galarza explicó que tradicionalmente uno de los principales obstáculos para conformar el equipo de Puerto Rico en la Serie del Caribe son los permisos de las organizaciones de MLB, debido a que los peloteros deben reportarse a los campos primaverales poco después de finalizar el torneo.

Como la Serie de las Américas comenzará el 9 de febrero, los jugadores que pertenezcan a organizaciones de las Mayores no podrán participar en el torneo. Eso, no obstante, abre la puerta para que peloteros de la LBPRC que no estén bajo contrato el béisbol organizado puedan participar de ambos eventos.

PUBLICIDAD

“Todos los peloteros de nosotros que no están en organizaciones de MLB pueden estar participando en ese torneo. Por lo tanto, hay una gran posibilidad de que muchos de los peloteros que jueguen en la Serie del Caribe también estén jugando en la Serie de las Américas”, sostuvo el líder de la LBPRC.

“Esto es una oportunidad adicional para ellos demostrar porque esto se va a correr igual que la Serie del Caribe con transmisiones por televisión, en este caso, para los 10 países participantes”, agregó. Flores Galarza.

Según el directivo, los jugadores recibirán una compensación y dietas similares a las de la Serie del Caribe, por lo que la participación en el segundo torneo representará también un ingreso adicional.

“Es un escenario adicional para ellos demostrar quiénes son, le genera un salario adicional que no estaba en agenda. Básicamente tienen las mismas condiciones de compensación económica y de dieta que en la Serie del Caribe”, concluyó Flores Galarza.