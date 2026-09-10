Nueva York. Anthony Volpe se reincorporó a los Yankees de Nueva York el jueves, después de que el segunda base Jazz Chisholm Jr. fuera incluido en la lista de lesionados de 10 días debido a un esguince en el pulgar derecho.

Volpe, que perdió su puesto de campocorto en Nueva York a manos del novato George Lombard Jr., fue llamado desde el equipo de Triple A de Scranton/Wilkes-Barre antes del partido del jueves por la noche, el último de la serie contra Colorado. Chisholm fue incluido en la lista de lesionados de 10 días con efecto retroactivo al miércoles.

Volpe, un campocorto que ganó el Guante de Oro como novato con los Yankees en 2023, disputó 19 partidos como segunda base con los RailRiders y bateó con un promedio de .524, con tres jonrones y seis carreras impulsadas en sus últimos seis partidos. Tras ser enviado a las ligas menores el 4 de agosto, Volpe tenía un promedio de bateo de .295, con 10 jonrones y 21 carreras impulsadas en 27 partidos, en los que jugó como campocorto y tercera base.

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El debut de Volpe en la temporada con los Yankees se retrasó hasta el 13 de mayo, tras recuperarse de una operación a la que se sometió el pasado mes de octubre para reparar un desgarro del labrum del hombro izquierdo. Hasta el jueves, tenía un promedio de bateo de .240, con un jonrón y 19 carreras impulsadas en 56 partidos con Nueva York.

Chisholm ha estado en la lista de lesionados todas las temporadas desde que fue fichado procedente de Miami en julio de 2024. La temporada pasada se perdió algo más de un mes por una distensión en el oblicuo derecho y estuvo fuera casi dos semanas por un esguince en el codo izquierdo, sufrido en una entrada de cabeza en 2024.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.