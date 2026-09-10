La Selección Nacional de baloncesto femenino concluyó en la undécima posición de la Copa Mundial de la FIBA tras cerrar su participación con marca de 1-3.

Las “12 Guerreras” se despidieron del certamen mundialista el miércoles tras caer por marcador de 75-72 en una intensa batalla ante China en el partido por la clasificación a los cuartos de final.

La Selección Nacional inició el torneo con derrotas ante Australia, número tres del mundo, por 70-54, y Bélgica, quintas del globo, por 76-64. Puerto Rico reaccionó con una victoria sobre Turquía, 75-71, resultado que le permitió finalizar tercero en el Grupo C y avanzar al cruce por el boleto a los cuartos de final.

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Las puertorriqueñas contaron con Arella Guirantes como su mejor anotadora con 17.6 puntos por cotejo. Le siguió Imani McGee con 15.3 tantos y Trinity San Antonio con 11 unidades.

McGee fue la líder en el departamento de rebotes con 13 capturas por juego.

El undécimo puesto mejora el resultado obtenido en el debut mundialista de Puerto Rico en Tenerife 2018, cuando terminó en la decimosexta y última posición con récord de 0-3, pero no superó el octavo lugar de la pasada edición de Sídney 2022.

El Mundial, que se celebra en Berlín, Alemania, concluirá este domingo con los partidos por la medalla de bronce y el título.