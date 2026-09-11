Berlín. Estados Unidos cuajó una actuación dominante y volvió a clasificarse para las semifinales del Mundial Femenino de la FIBA. Allí les espera España.

Alemania, el país anfitrión, y Francia se enfrentarán el sábado en el otro partido de la ronda de medallas. Los partidos por la medalla de oro y la de bronce se disputarán el domingo.

Las estadounidenses arrollaron a Hungría por 108-56, lo que supuso el segundo mayor margen de victoria en cuartos de final de la historia del Mundial. Los 108 puntos también fueron la mayor anotación jamás conseguida por un equipo en cuartos de final. Estados Unidos también sumó 31 asistencias, la cifra más alta de la fase eliminatoria.

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“Hablamos de ir mejorando partido a partido, y creo que hoy lo hemos conseguido, sobre todo por cómo hemos compartido el balón”, afirmó Rhyne Howard. “Creo que si seguimos jugando así y mantenemos a todo el mundo en la misma onda, si seguimos moviendo el balón, va a ser muy difícil detenernos”.

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Los estadounidenses tuvieron un ataque equilibrado, con cinco jugadores que anotaron más de diez puntos.

“Todas estamos muy concentradas, tanto en ataque como en defensa”, afirmó Angel Reese. “Hemos hablado de nuestros puntos clave, de lo que hace falta para ganar el oro, y creo que esta noche hemos hecho todo lo que el entrenador nos pidió que hiciéramos”.

Llegar a las semifinales no es nada nuevo para Estados Unidos, que suma 34 victorias consecutivas en total y ha ganado los últimos cuatro títulos del Mundial. Alemania y Francia son ambas debutantes en esta ronda. La selección anfitriona dio la sorpresa al eliminar a Bélgica, que había quedado invicta en la fase de grupos. Es la sexta Copa del Mundo consecutiva en la que la selección anfitriona alcanza las semifinales. Durante ese periodo, solo la República Checa, en 2010, llegó a la final como anfitriona.

Francia siguió demostrando su dominio en el torneo hasta el momento, arrollando a China. La selección francesa, que perdió por un solo punto ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha estado increíble en ambos extremos de la cancha en sus cuatro partidos.

Llegar a las semifinales por primera vez significó mucho para los jugadores franceses, pero tienen en mente objetivos aún más ambiciosos.

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“Significa mucho. Quiero decir, queremos ser uno de los mejores equipos que jamás hayan vestido la camiseta de Francia”, afirmó la capitana francesa, Gabby Williams. “Obviamente, tenemos un gran objetivo para este torneo, pero es estupendo poder tachar esto de la lista”.

El seleccionador alemán, Olaf Lange, estaba encantado de haber llevado a su país natal a nuevas cotas. Quería dedicar esa noche a saborear la histórica victoria antes de centrarse en el difícil reto que les esperaba contra Francia.

España se impuso a Australia en el último partido del jueves y se clasificó para las semifinales por primera vez desde que fue sede del torneo en 2018. El equipo español está liderado por Iyana Martín, Megan DiLeo y la veterana de la Copa del Mundo Alba Torrens. La jugadora, de 37 años, disputa su cuarta Copa del Mundo y ha ayudado a España a ganar medallas en las tres anteriores.

“Para nosotros significa mucho porque nos perdimos el Mundial de 2022 y ya han pasado ocho años”, afirmó Torrens. “Sabemos lo difícil que es, así que hoy es un gran día para nosotros. Estamos muy contentos porque mucha gente ha trabajado duro para conseguir esta victoria”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.