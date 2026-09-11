Budapest, Hungría. Se supone que debe ser una competición de atletismo en la que participen los mejores entre los mejores. Cuando lleguen las pruebas de velocidad del sábado por la noche en el Ultimate Championship, habrá algo que faltará: el más rápido de los rápidos.

El hombre y la mujer más rápidos en los 100 metros de este año —el campeón olímpico Noah Lyles (9.79 segundos) y la prometedora estrella de la Universidad de Georgia Adaejah Hodge (10.63)—— no participarán en la competición de atletismo, cuyos premios máximos ascienden a 150,000 dólares.

Es parte de la realidad del atletismo: aunque se haga todo lo posible por reunir a los mejores, en un deporte con miles de atletas —todos ellos independientes, con horarios diferentes y siempre expuestos al riesgo de sufrir lesiones— siempre habrá alguna que otra ausencia.

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En el caso de Lyles, lo que le impide competir es una lesión en la pierna que sufrió en el Campeonato de Estados Unidos en julio y que nunca se ha curado del todo.

“Me resistía mucho y decía: ‘No, no, no, podemos seguir adelante con esto’”, explicó Lyles. “Pero, en realidad, tuve que entrar en razón y decir: ‘No, no puedo seguir adelante con esto, o la cosa solo va a ir a peor’”.

Lyles quería competir en Budapest y, de hecho, está aquí de todos modos, ejerciendo de presentador y organizador de fiestas para un evento dirigido a los deportistas.

Pero este suceso nunca formó parte de los planes de Hodge.

Organizó su calendario en función de los campeonatos de pista cubierta y al aire libre de la NCAA, donde se proclamó campeona en los 200 metros en ambos y, además, batió el récord universitario de 10.75 segundos en los 100 metros —que Sha’Carri Richardson llevaba siete años ostentando— en una serie preliminar, antes de caer en la final.

El mes pasado, Hodge, que compite a nivel internacional en representación de las Islas Vírgenes Británicas, ganó la medalla de oro en los 200 metros de los Juegos de la Commonwealth, que era precisamente donde siempre había planeado terminar su temporada. Ni siquiera la posibilidad de ganar el primer premio de 150,000 dólares pudo alterar el calendario.

“Nos centramos en eso durante los entrenamientos, lo conseguimos y nos mantuvimos firmes”, afirmó la entrenadora de Hodge en Georgia, Caryl Smith Gilbert. “Dijimos: ‘Descansemos”. Nos esperan tres largos años. Tenemos el Mundial, los Juegos Olímpicos y otro Mundial".

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El atletismo intenta sumar un título importante a lo que solía ser un año “sin competiciones”

Durante décadas, el atletismo siguió ese ritmo —un año olímpico intercalado entre años en los que se celebraban campeonatos mundiales— y dejó el año intermedio entre Juegos Olímpicos sin grandes competiciones internacionales.

El Ultimate Championship pretende cambiar esta situación, apostando por que un fondo de premios de 10 millones de dólares será suficiente para atraer a los 16 mejores atletas de determinadas disciplinas a una cita de fin de temporada que se presenta totalmente diferente a la mayoría de las competiciones de atletismo.

La primera edición de este formato contó con una gran participación de atletas. Por ejemplo, Josh Kerr, que este año había dejado de lado las carreras de 1,500 metros para centrarse en la milla —una distancia ligeramente superior—, donde batió un récord mundial que llevaba vigente 27 años, aceptó una invitación especial para participar en los 1,500 metros del Ultimate.

“Creo que es una oportunidad realmente interesante para los deportistas”, afirmó Kerr. “Poder salir ahí fuera y volver a competir contra rivales de talla mundial es algo que siempre he querido hacer. Voy a dar lo mejor de mí misma. Esto me ha ayudado a seguir adelante durante seis semanas más y estoy muy ilusionada con ello”.

Los bebés y las lesiones mantienen a otros deportistas fuera de juego

Sin embargo, no todo el mundo estaba dispuesto a cambiar de planes.

Sydney McLaughlin-Levrone, la deportista que ha demostrado un rendimiento más constante en toda la disciplina, se tomó el año 2026 libre para tener un hijo. Su hija, Savannah, nació el 12 de julio.

Beatrice Chebet, campeona olímpica y mundial en los 5,000 metros, también tuvo un bebé en junio, al igual que la campeona olímpica en Tokio 2020, celebrado en el 2021, Jasmine Camacho Quinn, quien no ha competido en todo el año.

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Dado que Faith Kipyegon tuvo que dar por terminada su temporada el mes pasado debido a una lesión, el equipo Ultimate se queda sin las dos primeras clasificadas en los 5,000 metros (Chebet y Kipyegon) y sin la campeona de los 1,500 metros (Kipyegon) de los últimos Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo. No hay ni una sola keniana en la carrera femenina de 5,000 metros.

Por último, está el caso de Tara Davis-Woodhall, la actual campeona olímpica y mundial de salto de longitud, que sufrió una conmoción cerebral tras recibir un golpe frontal mientras conducía por un aparcamiento de camino al entrenamiento el mes pasado. Volvió a los entrenamientos, pero a principios de esta semana decidió que tenía que dar por terminada su temporada.

Davis-Woodhall, una de las figuras más carismáticas de este deporte, iba a ser uno de los principales creadores de contenidos de Ultimate Championship.

“Esto me duele”, dijo en una publicación en las redes sociales en la que anunciaba que no viajaría a Budapest. “Estoy triste, decepcionada y, sencillamente, dolida por todo esto. Sé que esto tiene que formar parte de mi historia”.

A sus 20 años, el entrenador de Hodge promete que lo mejor aún está por llegar

Aunque la mayoría de los atletas que no estarán presentes esta semana son figuras conocidas, Hodge sigue siendo un misterio para todos, salvo para los auténticos apasionados del atletismo.

Hace dos años, la Unidad de Integridad del Atletismo la suspendió discretamente durante 17 meses tras dar positivo por una sustancia prohibida llamada Cardarine. Ese caso, junto con otros resultados positivos de deportistas de su grupo de entrenamiento en Florida en aquel momento, desencadenó una investigación sobre el entrenador de dicho grupo.

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Todas las partes implicadas en el caso de Hodge reconocieron que ella ingirió la sustancia sin intención. Su sanción se redujo en siete meses tras colaborar con la AIU en la investigación del caso.

Sobre los 10.63 que Hodge corrió en junio en Eugene, Oregón, su entrenador, Smith Gilbert, dijo: “Una parte de mí dice que ni siquiera se acercó a ese tiempo, otra parte dice que es lo que yo pensaba que podía hacer y otra parte piensa que es algo absolutamente increíble”.

“Es una chica increíble, una persona estupenda, un ser humano maravilloso”, dijo Smith Gilbert. “Tienes la suerte de encontrarte con chicas así quizá una o dos veces a lo largo de tu carrera como entrenador”.

El tiempo de Hodge es 0.07 más rápido que los segundos mejores tiempos de la temporada, logrados por el campeón olímpico Julien Alfred y la campeona mundial Melissa Jefferson-Wooden, que competirán el sábado.

Smith Gilbert afirmó que es de esperar que Hodge forme parte de ese grupo a partir de 2027.

“Va a ser una de las mejores de la historia”, afirmó el entrenador.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.