Dos de las figuras más emblemáticas en la historia reciente de los Cardinals de San Luis recibirán este sábado uno de los máximos honores de la organización.

El puertorriqueño Yadier Molina y el dominicano Albert Pujols serán exaltados en la tarde de hoy al Salón de la Fama de los Cardinals durante una ceremonia especial en el Busch Stadium, antes del partido contra los White Sox de Chicago.

La ceremonia está pautada para comenzar a las 6:00 p.m. (en horario de Puerto Rico), previo al primer lanzamiento del encuentro, programado para las 7:15 p.m. Molina y Pujols recibirán las tradicionales chaquetas rojas y ofrecerán mensajes sobre sus recuerdos y trayectorias con la organización de San Luis. Wapa Deportes transmitirá el acto.

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WATCH: @Cardinals fans react to Albert Pujols and Yadier Molina being inducted into the Cardinals Hall of Fame 🙌



Tomorrow! You can watch the induction ceremony LIVE at 5 PM on Matrix Midwest 📺#STLCards #CardinalsNation #CardinalsBaseball #HallOfFame pic.twitter.com/DQzTF8gfQS — MatrixMidwest (@MatrixMidwest) September 11, 2026

Ambos fueron piezas fundamentales de una de las épocas más exitosas en la historia de la franquicia y formaron parte de los equipos campeones de la Serie Mundial de 2006 y 2011.

La exaltación adquiere además un significado especial porque Molina y Pujols son considerados fuertes candidatos para ingresar posteriormente al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, cuando sean elegibles en la papeleta de 2028.

Pujols, quien conectó 703 cuadrangulares y terminó su carrera como uno de los bateadores más productivos en la historia de las Grandes Ligas, desarrolló la mayor parte de su carrera con los Cardinals. Debutó con San Luis en 2001 y ayudó a transformar a la franquicia en una potencia durante más de una década.

Join us this weekend as we welcome Yadier Molina, Albert Pujols, and Bill Sherdel into the Cardinals Hall of Fame!



Check out the full schedule of events below and at https://t.co/9v3Skj9xha! pic.twitter.com/PjDG3pFdAC — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 10, 2026

Molina, por su parte, disputó toda su carrera de 19 temporadas en las Grandes Ligas con los Cardinals. El receptor puertorriqueño fue reconocido como uno de los mejores defensores en la historia de su posición y conquistó nueve Guantes de Oro, además de cuatro premios de Platino.

La ceremonia también reunirá a otras leyendas de los Cardinals, entre ellas Ozzie Smith, Tony La Russa y Mark McGwire.

Para Molina y Pujols, la exaltación en San Luis representa un nuevo capítulo en carreras que, salvo alguna sorpresa, podrían llevarlos juntos nuevamente al escenario más prestigioso del béisbol: Cooperstown, en 2028.