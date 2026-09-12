México abrió con una victoria el Campeonato Continental NORCECA Masculino al superar el viernes 3-1 a Puerto Rico en el primer partido del Grupo A, celebrado en el Avenir Centre de Moncton, Canadá.

Los mexicanos se impusieron por parciales de 26-24, 14-25, 25-18 y 25-23, apoyados en victorias en dos sets cerrados y una remontada de siete puntos en el cuarto parcial.

Puerto Rico estuvo cerca de llevarse el primer set cuando tomó ventaja de 25-24, pero un desafío de video determinó un toque en la red de los boricuas y cambió el marcador a favor de México. Mauro Isaac Fuentes Rascón siguió con un ace para cerrar el parcial.

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Los puertorriqueños reaccionaron de inmediato y dominaron el segundo set por 25-14 para igualar el encuentro.

México, sin embargo, tomó ventaja de 5-1 en el tercer parcial y no volvió a perder el control para imponerse 25-18 y colocarse a un set de la victoria.

Puerto Rico volvió a responder en el cuarto y llegó a tener una ventaja de siete puntos, 14-7. México comenzó entonces a descontar hasta igualar 17-17 con un bloqueo de Víctor Manuel Parra Valenzuela.

Los equipos intercambiaron puntos hasta quedar empatados 21-21, pero México consiguió adelantarse definitivamente y conservó la ventaja. Parra anotó el punto final para sellar el triunfo.

A pesar del resultado, ambos equipos terminaron con 90 puntos en los cuatro sets. Puerto Rico superó a México 59-52 en ataques y 9-8 en bloqueos, pero cedió 26 puntos mediante errores, frente a 22 de los mexicanos. México consiguió cuatro aces y Puerto Rico no registró ninguno.

Pelegrín Vargas encabezó a Puerto Rico con 20 puntos, incluidos ocho durante el dominante segundo parcial. Pedro Molina añadió 14.

Franky Hernández Milantony lideró a México con 16 puntos, seguido por Diego González Castañeda con 15. Juan Salvador García Ayala aportó 11 unidades, incluidos cuatro bloqueos, la mayor cifra del partido, además de tres de los cuatro aces mexicanos.

El torneo, que reúne a ocho equipos, se extenderá durante nueve días hasta el 19 de septiembre. Están en juego tres plazas para la Copa Mundial Masculina de Voleibol FIVB de 2027 en Polonia, además de posiciones para avanzar a la etapa final de clasificación de NORCECA rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Puerto Rico regresará a la cancha el sábado para enfrentar al anfitrión Canadá a las 7:00 p.m., mientras que México jugará contra Curazao a la 1:30 p.m. (hora del Atlántico).