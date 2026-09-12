Budapest, Hungría. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Permanecer invicto durante toda una temporada en las pruebas de vallas es, sin duda, una de ellas. Tener la última —o mejor dicho, la más reciente— palabra en una rivalidad que no cesa entre tus rivales podría ser otra.

Así pues, además de los cheques de 150,000 dólares que recibirán por sus victorias, Masai Russell y Jakob Ingebrigtsen tenían muchos motivos para sonreír mientras se abrían paso entre la multitud del estadio para hablar de su coronación como primeros ganadores del nuevo “Ultimate Championship” de atletismo, que comenzó el viernes.

“Si encuentras lo que quieres hacer en la vida, el dinero siempre llegará”, dijo Russell tras cerrar la temporada con una victoria en una competición en la que participaron los mejores entre los mejores y en la que se ofrecía dinero en efectivo, en lugar de medallas. “Cuando te encanta lo que haces, esto es como la guinda del pastel”.

PUBLICIDAD

La victoria de Russell en los 100 metros vallas se sumó al récord mundial que estableció hace dos semanas. Con ello, suma 14 victorias de 14 posibles en 2026 en una de las pruebas más cambiantes e impredecibles del atletismo.

Ingebrigtsen ganó los 5,000 metros con un tiempo de 12 minutos y 59.24 segundos, con más de 0.8 segundos de ventaja sobre el estadounidense Cole Hocker. Era lógico que acabaran en primera y segunda posición, teniendo en cuenta cómo ha transcurrido el último mes. El noruego, que ganó los 5,000 metros en los Juegos de París, tuvo un encontronazo con Hocker por cuestiones de táctica de carrera el mes pasado en Bruselas.

Figuran en la lista de participantes para la revancha del domingo en los 1,500 metros, donde Ingebrigtsen también tiene cuentas pendientes con Josh Kerr. Sin embargo, Ingebrigtsen ha declarado que tiene que ver cómo se encuentra el sábado antes de decidir si corre o no.

“Creo que se malinterpreta el hecho de que, solo por hacer una pregunta, se pueda pensar que estás criticando la forma de actuar de alguien”, afirmó Ingebrigtsen. “Creo que debemos mantener un diálogo y una comunicación abiertos sobre las cosas que consideramos correctas o incorrectas”.

Duplantis consigue otra victoria, pero no logra batir el récord mundial

También se impuso el saltador de pértiga Mondo Duplantis —por quinta vez consecutiva—, aunque la noticia fue que no batió el récord mundial, lo que significa que los 6.31 metros (20 pies y 8 1/2 pulgadas) que saltó en marzo se mantendrán un poco más de tiempo. Duplantis se retiró de una competición la semana pasada debido a tensiones en la espalda y las piernas, en una decisión que calificó de “preventiva”.

PUBLICIDAD

Era, como suele ser habitual, el último en competir en la pista, y cientos de aficionados atravesaron el estadio desde la línea de meta hasta la zona de salto con pértiga para tener la oportunidad de presenciar un momento histórico.

“Hubo momentos de esperanza”, dijo Duplantis cuando le preguntaron si creía que era capaz de lograr un salto récord. “En general, lo único en lo que estaba centrado era en competir y dar lo mejor de mí para asegurarme de quedar en primera posición”.

La verdadera actuación especial de Duplantis tendrá lugar el domingo por la noche, cuando interprete un himno que ha compuesto para el campeonato titulado “Gold”.

Otra victoria para Mahuchikh, la mejor saltadora de altura de Ucrania

La mejor saltadora de altura de Ucrania, la medallista de oro olímpica Yaroslava Mahuchikh, pasó la mayor parte de aquella noche fría y húmeda envuelta en una parka y un saco de dormir, observando cómo sus rivales se las apañaban con el terreno resbaladizo de la pista de atletismo. Su salto ganador fue de 1.99 metros (6 pies y 6 1/4 pulgadas), una marca bastante modesta para sus estándares.

Aun así, fue algo significativo.

La victoria tuvo lugar en el mismo estadio en el que se proclamó campeona del mundo hace tres años, poco antes del inicio de la guerra entre su país y Rusia, que ya dura cuatro años y medio. Además de los 150,000 dólares, se llevó un trofeo de peltre con forma de antorcha que solo se entrega a las ganadoras.

“Creo que esta es una victoria ‘especial’”, dijo Mahuchikh. “Pero no me gusta compararla con nada más. Solo sé que el trofeo quedará muy bien, justo en medio de todos los trofeos de la Diamond League”.

PUBLICIDAD

En la carrera más reñida de la noche, Cordell Tinch tenía prácticamente el trofeo en las manos, pero perdió la prueba de los 110 metros vallas por 0. 01 segundos frente a su compañero de equipo estadounidense Ja’Kobe Tharp. Tinch supuso que quizá había acelerado el ritmo en torno a los 109 metros. El subcampeón se lleva 75,000 dólares, pero no gana ningún trofeo.

“Al final, nada duele de verdad”, dijo Tinch cuando le preguntaron cuánto le dolía haber perdido 75 000 dólares en un abrir y cerrar de ojos. “Corro y salto vallas, y me pagan por ello. Así que no puedo quejarme de nada”.

Los demás campeones que se proclamaron el viernes fueron el lanzador de martillo alemán Merlin Hummel y el equipo estadounidense de relevos mixtos 4x100, con Kayla White como última corredora.

Russell es la última gran promesa surgida de la “Hurdles U”

La estrella de la noche —o mejor dicho, de la temporada— bien podría ser Russell, que empezó en desventaja, pero se impuso con fuerza en las últimas cuatro vallas para lograr una victoria por 0.12 segundos —una victoria aplastante en esta prueba— sobre la anterior plusmarquista mundial, Tobi Amusan.

“Se esforzó muchísimo y los resultados hablan por sí solos”, afirmó Lonnie Greene, uno de sus entrenadores en la Universidad de Kentucky.

La escuela conocida como “Hurdles U” ha contribuido a formar a algunas de las grandes figuras de este deporte: Sydney McLaughlin-Levrone, Jasmine Camacho-Quinn y Keni Harrison.

Y ahora, Russell.

“Mi objetivo era salir ahí fuera, ganar y dominar”, afirmó Russell. “No es por el dinero, ni por los premios, ni por nada más. Estoy aquí para dejar un legado. Estoy aquí para que mi nombre quede grabado en la historia para siempre”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.