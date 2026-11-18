Convencidas de que el deporte es un espacio de encuentro, oportunidades e inclusión, Las Gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), en alianza con Walmart, dedicarán su próximo partido en casa a la comunidad sorda, como parte de una iniciativa que busca promover la accesibilidad y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la experiencia deportiva.

El encuentro, correspondiente al segundo partido de la serie semifinal frente a las Pollitas de Isabela, se celebrará este jueves, 19 de noviembre, a las 8:00 p.m. en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina.

La entrada será libre de costo para la comunidad y sus familias, y como parte de la experiencia, contarán con la participación de Celimar Rivera Cosme, quien ofrecerá la narración en lenguaje de señas.

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Con esta iniciativa, Las Gigantes de Carolina reafirman que su misión va más allá de los resultados deportivos. A través del baloncesto, buscan desarrollar experiencias que unan a la comunidad, traspasen barreras y demuestren que nadie debe quedarse fuera del juego.

Durante esta temporada han dedicado partidos a la niñez, el arte, la salud mental, la salud masculina y a concienciar acerca de la violencia contra las mujeres; han realizado clínicas de baloncesto libres de costo para niñas y honrado a sus ex-jugadoras; Rodsán Rodríguez y Carla Cortijo.

“Creemos firmemente que el deporte abre puertas para las futuras generaciones y debe construirse sobre los principios de unidad, inclusión y accesibilidad. El deporte es para todas las personas. Ese ha sido y seguirá siendo mi norte: crear espacios donde cada persona tenga la oportunidad de participar, sentirse representada y ser parte de nuestra comunidad”, expresó Claudia Ramos Zorrilla, apoderada de Las Gigantes de Carolina.

Carla Cortijo, coapoderada del equipo, por su parte, destacó que esta visión también se refleja en las iniciativas que Las Gigantes desarrollan más allá de la cancha. “Por eso hacemos clínicas y actividades alrededor del deporte. Queremos que todos entiendan que el deporte, no solamente el femenino, es para todos”, señaló.

La colaboración entre Las Gigantes y Walmart reafirma la importancia de establecer alianzas que permitan ampliar el alcance de iniciativas comunitarias y convertir los escenarios deportivos en espacios más accesibles, participativos e inclusivos.

“En Walmart Puerto Rico creemos que cada espacio donde se fomenta la inclusión fortalece a nuestras comunidades. Reconocemos y aplaudimos a las Gigantes de Carolina por dedicar este importante encuentro semifinal a la comunidad sorda, enviando un poderoso mensaje de visibilidad, respeto y participación. Nos honra respaldar iniciativas que promueven la igualdad de oportunidades y que demuestran cómo el deporte puede unir a las personas, derribar barreras y celebrar la diversidad que nos hace más fuertes como sociedad”, expresó Coral Cummings, directora de asuntos corporativos de Walmart Puerto Rico.