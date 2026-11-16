Con una medalla de oro conquistada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y una faja de reconocimiento entregada por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Jesfred Joel “Chucky” Torres Santiago regresó a la Escuela Superior Adolfina Irizarry de Puig en Toa Baja para celebrar junto a sus compañeros y maestros el mayor logro de su joven carrera deportiva.

El reconocimiento oficial se llevó a cabo en la Casa Alcaldía, donde el presidente de la OMB, el licenciado Gustavo Olivieri, entregó al joven boxeador una faja conmemorativa por su histórica conquista.

La ceremonia, organizada en colaboración con el Municipio de Toa Baja y su alcalde, Bernardo “Betito” Márquez García, precedió la celebración en la comunidad escolar del medallista.

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“Para la Organización Mundial de Boxeo es un honor entregar esta faja a Jesfred, un joven que, con apenas 17 años, ha alcanzado una conquista extraordinaria para el boxeo puertorriqueño. Esta distinción reconoce su talento, dedicación y el trabajo que lo llevó a conquistar una medalla de oro olímpica juvenil. Como organización que ha sido parte de la historia de grandes campeones mundiales, nos llena de orgullo reconocer a una nueva generación de atletas que representa el presente y el futuro de nuestro deporte”, expresó Olivieri.

Jesfred Joel Torres Santiago en el podio durante su victoria. ( Hassan Wamwayi for OIS/IOC )

Tras la ceremonia, Jesfred llegó a su escuela acompañado por Olivieri y el alcalde de Toa Baja. El encuentro permitió que sus compañeros y maestros se unieran a la celebración y compartieran con el joven medallista un momento significativo de su trayectoria deportiva.

“Jesfred es motivo de orgullo para Toa Baja. Ver a un joven de nuestro barrio Pájaros conquistar una medalla de oro en un escenario internacional y recibir este reconocimiento de la Organización Mundial de Boxeo es una alegría que queremos compartir con toda nuestra comunidad. Su historia demuestra el talento que existe en nuestros barrios y la importancia de respaldar a nuestros jóvenes. Por eso quisimos que este homenaje también llegara a su escuela, para que sus compañeros y maestros fueran parte de esta celebración”, expresó el alcalde Márquez García.

Joven trayectoria

Natural del barrio Pájaros de Toa Baja, Jesfred comenzó a practicar boxeo a los nueve años.

Su trayectoria deportiva lo llevó hasta Dakar, Senegal, donde superó a representantes de Mauricio, China y Tailandia para conquistar la medalla de oro.

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Durante el homenaje, Olivieri recordó que, en 2020, cuando Jesfred tenía apenas 11 años, expresó su aspiración de convertirse en campeón mundial. Seis años después, el joven continúa trabajando para alcanzar esa meta, mientras suma importantes logros a su carrera deportiva.

La ceremonia contó con la participación de la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, así como de los padres del atleta, Alfred Torres y Jessica Santiago, y su entrenador, Yan Pacheco, quienes han desempeñado un papel fundamental en su formación.

La entrega de la faja y la celebración escolar formaron parte de una iniciativa de la Organización Mundial de Boxeo y el Municipio de Toa Baja para reconocer la conquista de Jesfred y destacar el talento de los jóvenes atletas puertorriqueños en el escenario internacional.