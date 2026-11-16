Buenos Aires. Un futbolista juvenil murió como consecuencia de un fuerte pelotazo que recibió en la cabeza durante un partido de la liga oficial amateur de Argentina, en otra tragedia derivada de una acción de juego que enluta al fútbol.

Abel Núñez, de 16 años, se desempeñaba como mediocampista de las categorías menores del club FC Ezeiza –suburbio al oeste de Buenos Aires— que disputa el torneo promocional amateur de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyo presidente Claudio Tapia confirmó el lunes su deceso.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Núñez”, expresó el máximo dirigente del fútbol argentino en la red social X. “En este difícil momento, quiero hacer llegar mis más sinceras condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y seres queridos”.

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Le football argentin en deuil après la mort du jeune joueur Abel Núñez Abel Núñez, jeune joueur du FC Ezeiza de 18 ans, est décédé ce dimanche 15 novembre 2026, après avoir reçu un ballon en pleine tête lors d’un match de Division C contre le Deportivo Muñiz. La rencontre se disputait à José C. Paz, dans la province de Buenos Aires. Le mardi 10 novembre, le ballon l’a atteint à la tête à la suite d’un dégagement. Le joueur s’est effondré sur le terrain, où il a été pris en charge avant d’être transporté dans un centre médical. Il a subi une intervention chirurgicale, mais son état ne s’est pas amélioré. La rencontre et le match de jeunes prévu juste après ont été suspendus. Le FC Ezeiza a rendu hommage à son jeune joueur et adressé ses condoléances à sa famille, à ses proches et à ses coéquipiers. Le club Nueva Estrella, dont Abel Núñez faisait partie de l’équipe réserve de futsal, a suspendu toutes ses activités sportives du dimanche en signe de deuil. https://t.co/dc5KEgBaE4 — Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) November 16, 2026

El jugador murió el domingo tras permanecer hospitalizado cuatro días por el impacto de un “durísimo” pelotazo que recibió en la cabeza y le provocó pérdida de conocimiento durante un partido contra Deportivo Muñiz el pasado jueves por la sexta fecha de la divisional, detalló el club FC Ezeiza en un comunicado.

Núñez fue asistido por los médicos del plantel que dispusieron su traslado inmediato a un centro salud, donde fue sometido a una intervención quirúrgica, pero no pudo sobrevivir.

“Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia”, lo despidió FC Ezeiza.

El antecedente De Miguel

La muerte de Núñez enluta a un deporte ya sacudido semanas atrás por el trágico fallecimiento del delantero español del Tenerife, Jesús De Miguel, por un paro cardíaco que le provocó el choque del portero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de la segunda división española.

15 Fotos El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, murió a los 30 años tras sufrir un paro cardíaco provocado por un fuerte choque con el portero del Andorra durante un partido de la segunda división española.

Owono fue suspendido por 12 partidos después de recibir una tarjeta roja por la acción de juego. El comité disciplinario de la federación española de fútbol indicó que el guardameta empleó “fuerza excesiva” en la colisión.

En tanto que la policía española abrió una investigación por un posible homicidio involuntario.

En el caso de Núñez, la AFA no difundió la identidad del jugador que lanzó el pelotazo ni confirmó el inicio de un sumario para sancionar al agresor.