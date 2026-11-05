La muerte del futbolista Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, ha dejado una profunda conmoción en el fútbol español. Dos días después del incidente ocurrido durante un encuentro frente al FC Andorra, el guardameta Jesús Owono se expresó públicamente sobre la tragedia y reconoció el impacto emocional que ha tenido en su vida.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”, manifestó Owono en un comunicado divulgado por su club este miércoles.

El portero, quien protagonizó el choque con De Miguel durante el partido, expresó su pesar por el fallecimiento del delantero madrileño y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y allegados.

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“Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, expresó.

Owono también reconoció que todavía quedan asuntos por afrontar tras lo ocurrido, pero señaló que, en este momento, su atención está centrada en la pérdida del futbolista y el sufrimiento de sus seres queridos.

“Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó.

Una tragedia durante el partido

El incidente ocurrió durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, cuando De Miguel sufrió un fuerte impacto tras chocar con el guardameta Owono.

El delantero recibió atención médica sobre el terreno de juego y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Sin embargo, falleció el martes 3 de noviembre, a los 30 años.

El partido, que se encontraba empatado 2-2, fue suspendido tras el suceso.

La tragedia también ha afectado al entorno del FC Andorra, que solicitó públicamente sensibilidad y respeto ante el difícil momento que atraviesan sus jugadores y demás integrantes de la institución.

Owono no participó en el entrenamiento del miércoles y ha recibido el respaldo de su club y de sus compañeros. Tras el fallecimiento de De Miguel, el guardameta también ha sido blanco de amenazas, ataques y comentarios hostiles en las redes sociales, por lo que decidió cerrar sus cuentas y mantenerse alejado de la exposición pública.

El fallecimiento del delantero ha provocado numerosas muestras de pesar en el fútbol español, mientras ambos clubes enfrentan las consecuencias de una tragedia ocurrida durante una acción de juego.