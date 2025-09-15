Talia von Oelhoffen anotó 30 puntos y las Leonas de Ponce vencieron el domingo, 76-70, a las Pollitas de Isabela en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns en otra jornada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

La canastera agregó siete rebotes y ocho asistencias.

La victoria de las Leonas detuvo una seguidilla de cinco derrotas en línea para mejorar su marca a 2-5.

Isabela, por su parte, bajó al tercer puerto con 5-4, empate con las Gigantes de Carolina.

Dariauna Lewis hizo de segunda voz con 23 unidades.

Por las Pollitas, Anisha George lideró con 19 tantos y 10 capturas, Lasha Petree marcó 15 y Nina De León 13.

En Manatí, las locales Atenienses superaron 90-81 a las Criollas de Caguas.

Ahora, Manatí juega para 3-4 en el séptimo lugar de la tabla. Las Criollas bajaron al octavo con 3-5, al igual que las Cafetaleras de Yauco (3-5).

Pamela Rosado fue la mejor con 23 puntos. Kaela Hilaire le siguió con 17 unidades, mientras que Chelsea Mitchell y Kiyana McGill aportaron 15 cada una. McGill, además, sumó 10 rebotes.

En el revés, Katie Villarini atinó 22 tantos, Asia Taylor 20 con 15 capturas, y Kai James encestó 13.

La temporada continúa este lunes con un duelo entre las Explosivas de Moca (6-2) y las Gigantes de Carolina, en el Coliseo Guillermo Angulo, a partir de las 8:00 p.m.