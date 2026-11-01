Las Pollitas de Isabela demostraron su dominio en la recta final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), al venir de atrás para derrotar, 75-68, a las Cariduras de Fajardo y conseguir su novena victoria consecutiva.

El triunfo, número 14 de la temporada frente a solamente tres derrotas, les aseguró matemáticamente la primera posición de la tabla global y la ventaja de cancha local durante toda la postemporada.

Para las Cariduras, que llegaron al encuentro necesitadas de una victoria para fortalecer sus aspiraciones de clasificación, el resultado representó un duro revés.

Fajardo comenzó el desafío con una ofensiva fluida y logró dominar la primera mitad, 41-32, manteniendo a las Pollitas en desventaja durante gran parte del encuentro.

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Sin embargo, el panorama cambió radicalmente al comenzar el tercer parcial. Isabela regresó del camerino con una intensidad completamente distinta y protagonizó una impresionante corrida de 11-2 que empató el partido cuando todavía restaban 5:50 de ese parcial.

A partir de ese momento, las Pollitas elevaron su presión defensiva y limitaron a las Cariduras a solamente siete puntos adicionales en el periodo, que terminaron dominando 21-9 para tomar la delantera, 53-50.

Las Cariduras intentaron reaccionar durante el último parcial y consiguieron 18 puntos, pero Isabela mantuvo la serenidad en los momentos decisivos.

Con 2:37 por jugarse, las Pollitas dominaban 69-62, hasta que Angel McCoughtry protagonizó una penetración por el lado izquierdo y finalizó por el derecho para acercar a Fajardo, 69-64. Sin embargo, la respuesta de las locales fue inmediata y contundente. Emily Kiser encestó un importante triple que amplió la ventaja a 72-64, mientras que Jaliena Sánchez apareció con otro lanzamiento de larga distancia desde el tope del arco para despegar definitivamente a Isabela, 75-64, con 1:14 en el reloj.

Fajardo realizó un último esfuerzo ofensivo cuando McCoughtry consiguió un rebote tras un triple fallido de Zaida González y recibió una falta personal que la llevó a la línea de tiros libres, donde convirtió ambos intentos para colocar el marcador 75-66.

Posteriormente, Alexa Vélez anotó debajo del canasto para reducir la diferencia a 75-68, pero las Pollitas administraron la posesión y agotaron el tiempo restante para asegurar una victoria que les garantiza cerrar la serie regular como líderes del torneo.

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Quionche “Che” Carter encabezó la ofensiva ganadora con una extraordinaria actuación de 31 puntos y cinco rebotes, mientras que Kiser completó un doble-doble de 13 tantos, 10 rebotes y tres bloqueos.

Por las Cariduras, McCoughtry fue la jugadora más destacada al registrar 25 puntos y 14 rebotes. Más allá de las estadísticas, Isabela volvió a demostrar su capacidad para realizar ajustes, elevar su intensidad defensiva y responder bajo presión, cualidades que han sido fundamentales durante su impresionante cadena de nueve victorias consecutivas.

Luego del encuentro, Che Carter expresó su agradecimiento por el respaldo que ha recibido el equipo de parte de la fanaticada isabelina y destacó la unión que existe dentro del conjunto.

“Todos los días nos presentamos a cancha por la razón verdadera. Esta ciudad nos respalda con grandes fanáticos y estamos muy agradecidas con ellos. Nuestros fanáticos significan todo para nosotros. En este equipo no hay egoísmo, jugamos para nosotras mismas y para ellos. Esperamos poder colgar otro banner este año”, terminó Carter.

Juana Díaz responde en el momento crucial

Las Monarcas de Juana Díaz demostraron su determinación en uno de los partidos más importantes de su temporada al venir de atrás para derrotar, 64-58, a las Cangrejeras de Santurce en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez.

Apoyadas en una extraordinaria gestión defensiva que limitó a sus rivales a solamente 14 puntos durante toda la segunda mitad, las Monarcas consiguieron su séptima victoria del torneo, igualando la cantidad de triunfos alcanzados la pasada temporada y manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificación a la postemporada del BSNF.

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El encuentro llegó a su momento decisivo durante el cuarto parcial, cuando Manuela Ríos consiguió un tiro brincado que colocó a Juana Díaz al frente, 56-55, con 7:17 por jugarse.

Desde ese instante, las Monarcas no volvieron a perder la ventaja y comenzaron a imponer su defensa sobre unas Cangrejeras que confrontaron dificultades para encontrar respuestas ofensivas.

Con 4:07 en el reloj, Ríos convirtió uno de dos tiros libres para ampliar el marcador a 59-55, mientras que Lesiriam Pagán aprovechó una asistencia de la propia Ríos para conseguir un importante canasto que despegó a las locales, 61-55, cuando restaban 3:27.

Santurce todavía tenía fuerzas para responder y encontró en Brianna Jones una jugada de gran valor. Con 3:03 por jugarse, la jugadora nacional encestó un triple de alto grado de dificultad frente a la defensa de Imani McGee para reducir la diferencia a 61-58.

Sin embargo, Ríos volvió a responder desde la línea de los suspiros al convertir uno de dos intentos, luego de recibir una falta personal de Shae Kelley, colocando el marcador 62-58.

Las Cangrejeras tuvieron una oportunidad de acercarse todavía más, pero Kelley falló un intento prácticamente sola debajo del canasto.

Juana Díaz aprovechó la ocasión y, segundos después, Manuela Ríos atacó la pintura para conseguir una flotadora que amplió la ventaja a 64-58 y terminó por sentenciar el desafío.

En la siguiente posesión, Santurce intentó adelantar rápidamente el balón buscando a Alicia Penzo, pero un pase demasiado fuerte terminó fuera de las líneas, frustrando sus últimas posibilidades de reacción.

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Imani McGee fue la gran figura de las Monarcas al protagonizar una extraordinaria actuación de 23 puntos y 20 rebotes, imponiendo su presencia en ambos lados de la cancha. Por las Cangrejeras, Brianna Jones encabezó la ofensiva con 15 tantos, mientras que la refuerzo Shae Kelley completó un doble-doble de 10 puntos y 15 rebotes.

Con el triunfo, Juana Díaz mejoró su marca a 7-10 y alcanzó la misma cantidad de victorias que consiguió durante toda la temporada anterior. Sin embargo, las Monarcas todavía no tienen definida su posición entre los ocho equipos que avanzarán a la postemporada, por lo que su último compromiso será determinante. Por su parte, Santurce concluyó su participación en la serie regular con récord de 9-9, ocupando provisionalmente la quinta posición de la tabla, a la espera de los resultados que terminarán de definir el panorama clasificatorio del BSNF 2026.

El BSNF continúa este domingo con un partido en calendario. Las Atenienses de Manatí recibirán la visita de las Gigantes de Carolina a las 7:00 p.m. en el coliseo Juan Aubín Cruz. El desafío podrá ser visto por la plataforma de YouTube.