Stephen A. Smith no abandonará las ondas de ESPN en el corto plazo.

ESPN anunció el viernes que acordó una extensión de cinco años con Smith después de casi un año de negociaciones. ESPN no anunció los términos financieros, pero una persona con conocimiento del acuerdo le dijo a The Associated Press que es de al menos $100 millones.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentar asuntos financieros. El contrato de Smith con ESPN expiraba en julio.

The Athletic fue el primero en informar el jueves que Smith había acordado una extensión.

“Tengo muchas cosas que quiero lograr y realizar en mi vida que van más allá de este programa y del mundo de los deportes. Pero todo comienza aquí. Siempre estoy orgulloso de estar asociado con esta cadena”, dijo Smith en “First Take” el viernes por la mañana. “Estoy feliz de estar aquí por un largo período de tiempo durante años. Estoy realmente feliz. Estoy feliz de que esté hecho”.

La extensión convierte a Smith en el talento mejor pagado de ESPN. El analista de la NFL de Fox Sports, Tom Brady, sigue siendo el mejor presentador o comentarista deportivo con un contrato de 10 años que promedia $37.5 millones de dólares por año.

Smith seguirá siendo la personalidad destacada y productora ejecutiva de “First Take”, el programa matutino más importante de la cadena. Smith se unió a “First Take” en 2012 y fue copresentador junto a Skip Bayless hasta que Bayless se fue a Fox cuatro años después.

Cuando el programa “Undisputed” de Bayless fue cancelado en Fox Sports 1 el año pasado, “First Take” atraía a más de cinco veces más espectadores.

Smith seguirá teniendo cierta presencia en la cobertura de la NBA de ESPN, pero tendrá un papel más importante en la programación de la NFL. Se espera que Smith tenga un papel regular en “Monday Night Countdown” después de haber hecho apariciones ocasionales en el pasado.

Smith también tendrá libertad para dedicarse a sus intereses fuera del ámbito deportivo, a través de su empresa Mr. SAS Productions. Tiene un popular programa y podcast en YouTube en el que habla de una amplia gama de temas y ha aparecido en el pasado en CNN y Fox News para hablar de cuestiones políticas.

El presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, ha establecido desde hace tiempo como política para sus talentos al aire no hablar de política y limitarse a los deportes, pero hay una excepción para Smith.

“Stephen A. trabaja muy duro para elevar el nivel de la conversación deportiva día tras día y estamos agradecidos de que siga en ESPN”, dijo Pitaro en un comunicado. “Es un jugador que marca la diferencia y los fanáticos están cautivados por su profundo conocimiento deportivo, sus opiniones firmes y su estilo inconfundible”.

Incluso se ha hablado de Smith como candidato a la nominación presidencial del Partido Demócrata para 2028. Se mostró tímido con respecto a sus intenciones durante una aparición con Jimmy Fallon en “The Tonight Show” de NBC el miércoles.

“No pedí esto. No quiero hacer esto. Resulta que tengo una vida muy, muy, muy buena. Un muy buen trabajo. Estoy bien. Digo, ‘espera un minuto, no quiero hacer esto’. Pero el hecho de que estén hablando de mí de esta manera, debo decir que apruebo este mensaje”, dijo Smith con una sonrisa.

Cara a cara con LeBron

Smith estaba sentado en la cancha de Los Ángeles el jueves por la noche durante la victoria de los Lakers por 113-109 en tiempo extra sobre los New York Knicks. Sin embargo, al menos una persona no parecía contenta de verlo.

La estrella de los Lakers, LeBron James, tuvo una acalorada conversación con Smith después del partido. Smith dijo durante un episodio de “First Take” a fines de enero que Bronny James, el hijo de LeBron, no debería estar en la NBA después de que Bronny no anotara en 15 minutos durante la derrota de los Lakers por 118-104 ante los Philadelphia 76ers el 28 de enero.

Wonder what LeBron was saying to Stephen A smith here pic.twitter.com/EN50Cth0Mr — FlightMike (Mikerophone) (@TheFlightMike) March 7, 2025

“Como padre, le pido a LeBron James que detenga esto. Detenga esto. Todos sabemos que LeBron James está en la NBA gracias a su padre”, dijo Smith.

Smith abordó el incidente al comienzo del episodio del viernes por la mañana de “First Take”. Dijo que no estaba molesto por haber sido confrontado por James, pero que hubiera deseado que hubiera ocurrido en un entorno diferente.

“No culpo a LeBron James por estar molesto. No lo culpo por estar enojado”, dijo Smith. “No lo culpo por querer confrontarme porque no era un jugador de baloncesto superestrella el que me confrontó, jugó como tal anoche, lo que simplemente te recuerda su concentración y su grandeza, pero era un padre”.