La barba de LeBron James tiene bastante canas en estos días. Chris Paul ha estado escuchando preguntas durante años sobre cuánto tiempo más quiere jugar. Kyle Lowry ya tiene un trabajo asegurado tras su retiro, cuando llegue ese día.

Este es el actual club de las 20 temporadas en la NBA, el más grande en la historia de la liga.

James, Paul y Lowry son los únicos jugadores con al menos 20 años actualmente en la liga, y han sido muy pocos en los 80 años de historia de la NBA. Por primera vez, hay tres jugadores simultáneamente con al menos 20 campañas. James, cuando haga su debut en la temporada 2025-26, será el primer jugador en la historia de la liga en llegar a 23 años, mientras que Paul entra a su temporada 21 y Lowry a la 20.

PUBLICIDAD

“El amor por el juego sigue siendo alto. El amor por el proceso es aún mayor”, dijo James. “Así que eso es lo que me sigue impulsando a jugar. Quiero decir, es realmente así de simple”.

Chris Paul jugará su último año en la NBA con los Clippers. ( Eric Thayer )

No hay nada simple en ello. Seguir contribuyendo a este nivel, en este punto de sus carreras, es prácticamente inaudito.

Los tres invierten mucho de su propio dinero (han ganado un total combinado de $1,200 millones en salarios de la NBA) en sus propios programas individualizados que les han ayudado a sobrevivir los rigores de la vida en la NBA durante tanto tiempo.

El régimen de entrenamiento de James es legendario, pero aún no invencible: se perderá el inicio de esta temporada mientras lidia con la ciática y no hay un calendario firme para cuando realmente comenzará su 23ma temporada con los Lakers de Los Ángeles.

Lowry, al menos desde que la NBA comenzó a rastrear tales estadísticas, es el líder histórico de la NBA en faltas ofensivas recibidas, lo que significa que probablemente ha sufrido más caídas duras que nadie. Y la temporada pasada con San Antonio, Paul se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar los 82 partidos de campaña regular en su vigésimo año de carrera, todos como titular.

“Siempre he creído en ‘seguir acumulando días’ y que solo tienes que presentarte cada día, cada día”, dijo Paul, quien se reincorporó a los Clippers de Los Ángeles este verano. “Así que eso es lo que planeo aportar a este equipo... Mi rol en este equipo es obviamente diferente de lo que ha sido en los últimos 20 años de estar en la NBA, pero presentarme cada día, si puedo mostrar a algunos de los chicos cómo es cada día fichar y salir, estoy emocionado por ello”.

PUBLICIDAD

Kareem Abdul-Jabbar fue el primer jugador en el club de las 20 temporadas, lográndolo en 1988-89. Robert Parish lo siguió en 1995-96 (llegó hasta su temporada 21). Kevin Willis jugó 21 campañas y completó su carrera en 2006-07.

El resto de los miembros del club han llegado en la última década: Kevin Garnett, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Vince Carter (el primero que jugó 22 años de la liga antes de que James igualara esa marca el año pasado), Jamal Crawford, Udonis Haslem, James, Paul y pronto, Lowry.

Kyle Lowry se prepara para lanzar un canasto durante la pasada temporada de la NBA con los 76ers de Filadelfia. ( Frank Franklin II )

Jugadores veteranos y jóvenes están tomando nota de lo que han hecho James, Paul y Lowry, y cómo lo han hecho.

“Estoy preguntando y tomando consejos de estos chicos y quiero tomar aún más consejos de ellos en el futuro”, dijo el centro de San Antonio, Victor Wembanyama, quien está entrando en su tercera temporada. “Definitivamente son ejemplos”.

El delantero de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, quien está entrando a su temporada 13, señaló que la constante innovación en medicina, recuperación, tecnología y más ha hecho posible que los jugadores extiendan sus carreras si eligen poner el esfuerzo.

“En este punto, si no sigues el modelo que chicos como Vince Carter, Dirk, LeBron... si no sigues ese modelo, no sé qué modelo deberías seguir”, dijo Antetokounmpo. “Esos chicos han estado jugando a un alto nivel durante tantos años, han cuidado tan bien de su cuerpo. Tienen su propio fisioterapeuta, tienen su chef. ¿Sabes cómo te sientas con tu asesor financiero cuatro veces al año y revisas tus finanzas? Creo que deberías sentarte con tus médicos y tus fisioterapeutas cuatro veces al año, como mínimo, para hablar sobre lo que quieres de tu cuerpo”.

PUBLICIDAD

Lowry regresó esta temporada con los 76ers de Filadelfia, aunque también ha firmado con otro equipo: Amazon Prime, al que se unirá como analista esta temporada, incluso mientras sigue jugando. Es un acuerdo de varios años con uno de los nuevos socios de transmisión de la NBA, con la suposición de que cuando deje de jugar simplemente pasará al rol de analista.

Debutará en Amazon la próxima semana. Pero su mente está completamente en el Año 20 como jugador, no en el Año uno de televisión.

“Amo el juego de baloncesto y he tenido la capacidad de jugar baloncesto profesional durante 20 años y baloncesto toda mi vida”, dijo Lowry. “Cuando te despiertas cada día, todavía deberías estar motivado para jugar baloncesto... Y tengo algunos compañeros de equipo increíbles, compañeros de equipo increíbles. Esa es mi motivación. Solo quiero seguir dando lo que he aprendido durante el mayor tiempo posible”.