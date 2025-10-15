El Magic de Orlando anunció este martes que firmó al alero puertorriqueño Phillip Wheeler y dejó en libertad al también boricua Alex Morales.

La franquicia no ofreció detalles del acuerdo de Wheeler, pero múltiples medios en Orlando reportaron que se trata de un contrato Exhibit 10.

Este sería el mismo tipo de pacto que el canastero de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) había firmado con el Magic a principios de septiembre. Sin embargo, el alero de 23 años fue cortado poco después y no hizo el equipo que viajó a Puerto Rico para el partido amistoso contra el Heat de Miami en el Coliseo José Miguel Agrelot, que dio inicio a la pretemporada de la NBA el pasado 4 de octubre.

PUBLICIDAD

Un contrato Exhibit 10 permite a las franquicias evaluar a los jugadores durante sus campamentos de entrenamiento y la pretemporada. También incluye un incentivo de $75,000, conocido como Exhibit 10 bonus, que se les paga a los canasteros si son liberados y luego firman con su filial en la G League por al menos 60 días.

No obstante, cada organización tiene la habilidad de convertir ese acuerdo en uno de doble vía, que le permite a un baloncelista dividir su tiempo entre la plantilla principal de una organización de la NBA y su afiliado en la G League.

Wheeler, de 23 años y 6’8” de estatura, debutó en la pasada temporada de la NBA con los 76ers de Filadelfia. Anotó ocho puntos y atrapó ocho rebotes en un total de 44 minutos, pero su aportación no pasó por debajo del radar porque le ganó un espacio en la Liga de Verano con los Pacers.

Antes de eso, había jugado en la G League con los Capitanes de Ciudad México, Rio Grande Valley Vipers, Iowa Wolves y Maine Celtics.

Morales, por su parte, disputó el juego de exhibición entre el Magic y el Heat en la isla. El escolta, de 27 años, anotó nueve puntos, incluyendo un tapeo en los últimos momentos del cuarto periodo que ayudó a Orlando a derrotar 126-118 a Miami. Además, atrapó seis rebotes y repartió tres asistencias en 18 minutos.

El puertorriqueño Alex Morales, del Magic de Orlando, en el juego de pretemporada contra el Heat de Miami en Puerto Rico. ( Xavier Araújo )

A pesar de su esfuerzo, el integrante de los Osos de Manatí en el BSN solo participó en dos encuentros de pretemporada de la NBA antes de ser colocado en la lista de waivers. También estaba bajo un contrato Exhibit 10. Morales, del mismo modo, ha jugado en la G League con los Osceola Magic, filial de Orlando, durante los últimos años.