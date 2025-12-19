Salt Lake City. LeBron James quedó maravillado con la “magia de Luka” después de que Luka Doncic anotó 45 puntos, 14 asistencias y 11 rebotes en su quinto triple-doble de la temporada en la victoria de los Lakers de Los Ángeles, 143-135, sobre el Jazz de Utah el jueves por la noche.

“Ese es Luka. ¡La magia de Luka! No me sorprende. Es tan bueno que es ridículo”, dijo James, quien anotó 28 puntos y repartió 10 asistencias para los Lakers.

Doncic logró su primer triple-doble de 40 puntos como Laker desde su llegada la temporada pasada, convirtiéndose en el segundo jugador en conseguir un triple-doble de 45 puntos con cinco robos desde que la NBA comenzó a registrarlos. Cade Cunningham fue el primero.

Pero la estadística que más hizo sonreír a Doncic en la conferencia de prensa posterior al partido fue su única pérdida de balón.

HISTORIC NIGHT FOR LUKA.



45 PTS

11 REB

14 AST

5 STL



Luka joins Cade Cunningham as the only players with 45+ points, 10+ rebounds, 10+ assists, and 5+ steals since steals became officially tracked in 1973-74! pic.twitter.com/9QsyJGXTmj — NBA (@NBA) December 19, 2025

“Una pérdida de balón es lo mejor de esta estadística. Tuvimos siete pérdidas de balón, lo cual es impresionante, y ganamos el partido”, expresó Doncic.

Los Lakers tenían una ventaja de 12 puntos en el último cuarto, pero el Jazz la redujo a 134-130 antes de que Doncic encontrara a Jaxson Hayes para su asistencia final y la ventaja que los Lakers necesitaban para asegurar la victoria.

Tuvo una conversación fluida con un fanático del Jazz en la cancha y gritó: “Siéntate” y “¿Cómo estás ahora?” después de que Hayes hiciera una volcada enfática tras un pase de Doncic.

A pesar de las constantes trampas y dobles del Jazz, Doncic tuvo 10 puntos en el cuarto mientras los Lakers superaron al Jazz 41-29.

Durante más de dos décadas, James se ha acostumbrado a ser el creador de juego y el eje central del ataque de su equipo. Ahora Doncic es el punto, el detonante del ataque, especialmente en los momentos decisivos.

Los Lakers mejoraron a 10-0 esta temporada en momentos decisivos con Doncic a los mandos.

“Es increíble tener un récord de 10-0 en momentos decisivos y 12-3 como visitante también, lo cual no es fácil”, indicó Doncic.

Marcus Smart recibió dos asistencias de Doncic para triples durante una oleada en el último cuarto mientras el Jazz intentaba duplicar y atrapar a Doncic.

Muchos de los Lakers, incluidos Smart y Doncic, que recibieron faltas técnicas, estaban frustrados con el juego tan difícil de marcar, pero la compostura de Luka cuando más importaba impresionó a Smart.

Fue un momento muy importante para nosotros. Se mantuvo firme mentalmente. Sé que estaba muy frustrado, pero mantuvo la compostura, la compostura e hizo lo que mejor sabe hacer. Controló a su equipo y nos ayudó a conseguir esta victoria, dijo Smart.

Los Lakers no pudieron contar con Austin Reaves ni Deandre Ayton por lesión, pero Doncic se aseguró de que eso no fuera una excusa.

“Hay momentos de excelencia, pero hay momentos en los que no está tan concentrado y no ejecuta nuestras jugadas defensivas… pero sin duda jugó lo suficientemente bien como para llevarnos a la victoria. Él y LeBron dieron 28 asistencias y perdieron tres balones”, sostuvo el entrenador de Los Ángeles, JJ Redick.

Doncic estuvo de acuerdo.

“Honestamente, podría hacer más”, comentó Doncic, a pesar de su noche histórica.