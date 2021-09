Por largas décadas el torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ha cumplido con los propósitos de entretener, de fomentar la competencia y la superación, de ser un taller de trabajo, de brindar orgullo e identidad a los pobladores de un municipio, de desarrollar el talento de los más jóvenes y hasta de ganar.

Aunque en cuanto a estos dos últimos propósitos, desarrollar y ganar, la balanza parecería pesar más hacia el lado de levantar el trofeo.

Aún cuando cada año se realizan sorteos de jugadores de nuevo ingreso, que van desde jugadores de escuela superior hasta a jugadores graduados de universidad, la media de edades de los canasteros del BSN en la actual temporada es de 28.47 años entre los jugadores incluidos en los rosters de los 12 equipos hasta el 28 de agosto.

Como comparación, la edad media de los jugadores de los 30 equipos de la NBA en la campaña 2019-20 fue de 26.18 años. Una temporada más tarde, en 2020-21, fue de 26.28 años.

Y en una era de reggaetón y trap, en la que se trata de conquistar y crear una nueva fanaticada atrayendo a los más jóvenes, algunos de los equipos que actualmente dominan el torneo son algunos de los que mayor edad tienen.

Por ejemplo, los Capitanes de Arecibo son el equipo con jugadores de mayor edad con una media de 31.33 años y entre los 15 nombres de su roster, 12 son de jugadores de 30 años o más. Solamente Jorge Torres (21), Willie Rodríguez (26) y Axel Santiago (27) no llegan a esa edad.

El resto, desde Devon Collier (30) hasta Johwen Villegas (36) están en los 30′s.

Los Piratas de Quebradillas tienen una media de 30.35 años, y ocho de sus jugadores cuentan con 30 o más años. El mayor de todos lo es el veterano Alejandro ‘Bimbo’ Carmona, con 38 años.

El más joven los es Fabián Rivera Casanova, próximo a cumplir los 20 años, así como Luis Rivera (24), José ‘Money’ Rodríguez (28) y Joseph Soto (28).

Alvin Cruz (82, de los Vaqueros de Bayamón, es junto a Rafael "Chamo" Pérez uno de los dos jugadores de más edad en la actual temporada del BSN. Ambos tienen 39 años. (BSN)

Con la misma media de 30.35 aparecen los Cangrejeros de Santurce, que tienen a nueve integrantes de su plantilla sobre los 30 años. Los Mets de Guaynabo le siguen con media de 29.69 y ocho canasteros de más de 30 años en el roster.

El orden lo completan Bayamón (29.53 años/seis de 30+), Guayama (28.50 años/cinco de 30+), Fajardo (28.30/cinco de 30+), Ponce (28.13/seis de 30+), Carolina (28.07/tres de 30+), San Germán (26.5/tres de 30+), Mayagüez (26.42/dos de 30+) y Humacao (24.67/0 jugadores de 30+).

Equipo Edad media 30+ años Equipo Arecibo Edad media 31.33 30+ años 12 Equipo Quebradillas Edad media 30.35 30+ años 8 Equipo Santurce Edad media 30.35 30+ años 9 Equipo Guaynabo Edad media 29.69 30+ años 8 Equipo Bayamón Edad media 29.53 30+ años 6 Equipo Guayama Edad media 28.50 30+ años 5 Equipo Fajardo Edad media 28.30 30+ años 5 Equipo Ponce Edad media 28.13 30+ años 6 Equipo Carolina Edad media 28.07 30+ años 3 Equipo San Germán Edad media 26.50 30+ años 3 Equipo Mayagüez Edad media 26.42 30+ años 2 Equipo Humacao Edad media 24.67 30+ años 0

.

No se puede pasar por alto que el equipo con menor promedio de edad, los Grises de Humacao, son el de peor marca en el torneo con 1-19. Todos sus jugadores son menores de 30 años. La experiencia y la veteranía siempre son necesarias.

Tampoco se puede olvidar esta ilustración como ejemplo curioso: los Leones de Ponce contrataron al importado Alex Renfroe (35) como armador y además tienen a Carlos Rivera (38) y al juvenil Luis López (23). Prestaron a otro prometedor armador, Georgie Pacheco (23), a los Brujos de Guayama.

López ha jugado 129.35 minutos en 19 juegos por Ponce (7.12 min/j). Ha logrado 66 puntos. Pacheco ha jugado 600:05 minutos en 22 juegos con Guayama (27.17 min/j). Ha logrado 259 puntos.

El talento está ahí. La próxima generación espera su oportunidad.

Flor Meléndez vio la solución hace años

El veterano técnico y experimentado desarrollador de jugadores, Flor Meléndez, dijo que el que los equipos se hagan más viejos y los jugadores jóvenes no se desarrollen a tiempo le crea problemas no solo al BSN, sino al Equipo Nacional.

“Eso es porque la Liga Superior no es una liga de desarrollo. A nuestros jugadores los preparamos para jugar colegial, se gradúen se busquen un buen trabajo y dejen el baloncesto. Ya a los 20 o 21 años el jugador está retirado. Pero es por culpa de baloncesto”, dijo el técnico Flor Meléndez, quien precisamente corrió una liga Sub 25 para atender las necesidades y desarrollo de los jugadores jóvenes.

Phillip Wheeler, de los Atleticos y del programa nacional, es uno de los poco jugadores menores de 20 años recibiendo una verdadera oportunidad de juego en la liga. (BSN)

Recordó que de esa liga llegaron listos para jugar en el BSN jugadores como Bimbo Carmona, Ricky Sánchez, Buster Figueroa, Peter John Ramos, Jonathan García y Ricky Meléndez además de dirigentes y hasta oficiales de mesa. Según reportes de la época, en 2011 el BSN reconoció ese torneo como su liga oficial de desarrollo. Pero la liga desapareció alrededor del 2015.

“Yo viví eso como jugador. Firmé a los 17 años y no fue hasta después de seis años en San Juan que me vine a desarrollar en Carolina cuando me cambiaron. Si hubiese habido una liga de desarrollo hubiese llegado antes”, afirmó. “De los 19 a los 25 años es que perdemos todos los jugadores. Hay material humano, pero lo que hacemos es jugar torneos para ganar y el desarrollo no importa”.

Los más ‘rookies’ Equipo Edad Los más ‘rookies’ Phillipe Wheeler Equipo San Germán Edad 19 Los más ‘rookies’ Fabián Rivera Equipo Quebradillas Edad 20 Los más ‘rookies’ Ismael Yomar Cruz Equipo Ponce Edad 20 Los más ‘rookies’ Jatsiel Colón Equipo Ponce Edad 20 Los más ‘rookies’ Fhevier Miranda Equipo Santurce Edad 21 Los más ‘rookies’ Melvin Millet Ayala Equipo Humacao Edad 21 Los más ‘rookies’ Jorge Torres Equipo Arecibo Edad 21 Los más ‘rookies’ José Ginés Equipo Carolina Edad 22 Los más ‘rookies’ Adrián Ocasio Equipo Mayagüez Edad 22 Los más ‘rookies’ Luis Rivera Rosario Equipo Santurce Edad 22 Los más ‘rookies’ Anthony Cambo Equipo Humacao Edad 22 Los más ‘rookies’ Fabián Rial Equipo Humacao Edad 22 Los más ‘rookies’ Javier Quiñones Equipo San Germán Edad 22 Los más ‘rookies’ Alexis Negrón Equipo Bayamón Edad 22

.

Por su parte, el excanastero y ahora analista del BSN, Javier Rolón, dijo que aunque los números indican que la liga va envejeciendo, son diversos los factores para que eso suceda.

“A mí me parece que los jugadores nuevos que se inscriben muy pocos han sido de impacto. Y con eso se combina que los veteranos, para poder estar a la par con los jóvenes, se preparan mejor y ves a jugadores de 36 años entrenando dos veces al día”, dijo Rolón, quien recordó que se retiró a los 35 años.

Carlos Rivera, de los Leones, es otro de los veteranos que sigue dando minuto de calidad y seguridad a los equipos. (BSN)

“Creo también que los jóvenes, cuando les den la oportunidad, tienen que trabajar duro, ganarse la posición y aprovechar las oportunidades, porque desde mi época, exceptuando a ‘Los Nenes’ de San Germán, la mayoría de los equipos son de veteranos que te puedan ayudar a ganar, que es la meta”, finalizó.