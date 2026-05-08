Filadelfia. Los 76ers de Filadelfia donarán 500 entradas para cada uno de los partidos restantes de la segunda ronda de los playoffs en casa a grupos comunitarios de la zona, en su más reciente intento por mantener a más de sus propios aficionados en su recinto y evitar una toma por parte de los fanáticos de Nueva York.

La estrategia anterior de los Sixers para frenar a los aficionados de los Knicks en esta serie de playoffs consistió en intentar, a través de Ticketmaster, restringir geográficamente la venta a aficionados del área metropolitana de Filadelfia.

Los Sixers informaron que 250 integrantes de personal médico de primera línea del Hospital Infantil de Filadelfia y de Penn Medicine, y 250 educadores locales seleccionados por Learn Fresh, Breakthrough of Greater Philadelphia, el distrito escolar de Filadelfia y el distrito escolar de Camden, Nueva Jersey, asistirían al Juego 3 el viernes por la noche.

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El equipo recibirá a 500 madres y niños seleccionados por Uplift Center for Grieving Children, Boys and Girls Club of Philadelphia, La Liga del Barrio y Apologues para el Juego 4 del domingo.

Los Knicks lideran 2-0 la serie al mejor de siete encuentros.

Cuando los equipos se enfrentaron hace dos años en la primera ronda, los aficionados de los Knicks invadieron Filadelfia, y el astro local Joel Embiid suplicó a los aficionados antes de esta serie que no dejaran que volviera a ocurrir.

“La última vez que jugamos contra los Knicks se sintió como si esto fuera el Madison Square Garden del Este”, dijo el ala-pívot. “Así que vamos a necesitar el apoyo. No vendan sus entradas. Esto es más grande que ustedes. Los necesitamos. El ambiente que hemos tenido en los últimos partidos en Filadelfia, especialmente el último, llevando la serie al Juego 7, quiero decir, necesitamos todo eso”.

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