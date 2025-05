Brandon Knight, refuerzo de los Capitanes de Arecibo, será evaluado día a día tras sufrir el miércoles un calambre en los músculos isquiotibiales (hamstring) durante el juego contra los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, informó el director de operaciones Gabriel Miranda a Primera Hora .

Miranda explicó que la lesión no es de gravedad, por lo que se espera que el armador importado esté pronto de regreso en cancha. Este medio conoció que los Capitanes no quieren apresurar a Knight para que no se agrave su leve lesión.

El exenebeísta viene de recuperarse de una rotura parcial del tendón peroneo del pie izquierdo que sufrió mientras militaba en Grecia en mayo de 2024.

A raíz de ello, decidió tomarse un periodo de descanso y no volvió a jugar en una liga de baloncesto profesional hasta el sábado, 26 de abril, cuando debutó con Arecibo frente a los Criollos de Caguas

En los tres partidos que vio acción, Knight promedió 15.3 puntos, tres rebotes y 4.7 asistencias.

Arecibo, segundo en la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con marca de 10-7, adquirió al base de 33 años a mediados de febrero en un cambio con los Piratas de Quebradillas por David Stockton.

Knight, quien posee nueve años de experiencia en la NBA, debutó en el BSN en 2023 con Quebradillas. En esa campaña, fue nombrado Jugador Más Valioso del torneo después de promediar 24.4 unidades, 4.6 capturas y 5.2 asistencias por cotejo.

En aquella ocasión, formó una poderosa dupla con Hassan Whiteside, quien milita este año con los Cangrejeros de Santurce. Esta vez, es parte de un trío de refuerzos que incluye a Jahlil Okafor y Jonah Bolden.