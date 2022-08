Arecibo. Los Capitanes reconocieron la superioridad de un equipo que en el papel era inferior.

“Hay que darle crédito a San Germán. Muy merecido. Fueron un mejor equipo en esta serie. La energía que trajeron... todo fue muy merecido”, dijo el dirigente de los Capitanes, Rafael ‘Pachy’ Cruz, tras la eliminación del equipo el lunes en la noche al caer vencidos por final 102-83 para perder la serie por diferencia 4-1.

Terminada la sorpresa en el coliseo Manuel ‘Petaca’ Iguina, los dirigentes de los dos equipos, Cruz y Eddie Casiano, se reunieron en el medio de la cancha. Tuvieron diferencias en la serie, pero se respetaron al final.

“Simplemente le deseé éxito. No tengo que compartir sus opiniones, ni él tiene que compartir las mías. Estoy en total desacuerdo con las expresiones que él dijo, pero mis respeto para él. Con mucho respeto y con cordialidad le dije: ‘excelente trabajo’ y le deseé mucho éxito, que la final fue bien merecida”, dijo Cruz.

San Germán desencajó el sistema de los Capitanes hasta enviar a algunos de sus jugadores al camerino, como el refuerzo mexicano Gustavo Ayón, sin felicitar a los finalistas en la cancha el lunes en la noche.

Los Atléticos comenzaron a descifrar a los Capitanes en el primer juego de la serie semifinal y los controlaron a partir del segundo encuentro hasta el final de la serie este lunes.

“Mi crédito a San Germán. ¡Wow!“, dijo el delantero de los Capitanes, Jonathan Rodríguez. “Todo el crédito para ellos. Están jugando un baloncesto bonito, alegre. Se sienten así, crecidos. Eddie los tiene jugando un baloncesto increíble. Están creyendo en su sistema y de verdad que desde el primero que sale hasta el 15 están jugando bien”.

Aunque Arecibo intentó entrar en los partidos y en la serie, el fin comenzó en el segundo encuentro de la serie, al juego siguiente de que San Germán estuviera a un tiro de robarse en Arecibo el primer encuentro, el que perdieron tras dos tiempos extras.

“Ese juego (primero de la serie) tuvo muchas cosas. La energía de ellos nos drenó. Tras que nos drena, el oponente que, quizás nos ve con mucho respeto, ve que está cerca, que puede competir contra nosotros. Entonces, en el segundo juego, en el que estuvimos cerca, fue, quizás, la clave de la serie. La energía de ellos subió grandemente luego de ese partido. Fue difícil de parear después de eso. Esos primeros dos juegos nos afectaron bastante”, dijo Cruz.

San Germán terminó ganando los finales cuatro juegos de la serie, dos de esos en la ‘Petaca’ Iguina, que era el bastión de los Capitanes. Los Atléticos ganaron por un margen de 43 puntos en los últimos tres partidos ante Arecibo, incluyendo dos por ventaja de doble cifra.

Arecibo no pudo superar la ofensiva de San Germán pese a tener jugadores creativos como Walter Hodge y David Huertas. Solamente hizo una vez 100 puntos en un partido, gracias en parte a que ese encuentro se extendió a dos tiempos extras. En tres de los últimos cuatro juegos de la serie, Arecibo anotó menos de 90 puntos, siendo el cuarto su más bajo con un total de 67 puntos.

San Germán dejó a Arecibo sin respuesta.

“Sentía que a San Germán todo le salía. Metían los tiros faltando tres segundos. Estaban jugando con mucha más energías que nosotros. De verdad que estaban súper inspirados. Entonces, es un equipo incómodo ahora mismo”, dijo Rodríguez.

Además, Arecibo se quedó pensando si San Germán puede dejar también boquiabiertos a los finalistas Vaqueros de Bayamón, quienes han sido el mejor equipo de la temporada.

“Bayamón está jugando bien también. La gente tiene a Bayamón como favorito y tiene la razón. Pero San Germán está jugando un baloncesto muy bonito y ganarle en San Germán es bien difícil, muy difícil. Es una batalla hasta el final”, agregó Rodríguez.

Luego de reconocer la superioridad de San Germán en la semifinal, Arecibo también hizo un autoanálisis de su condición y encontró que le afectó la lesión de Chinemelu Elonu y el desgaste de Ayon, quien cerró su carrera con el partido del lunes. Pero a la larga la conversación de Arecibo desembocó en la efectividad de San Germán.

“Siempre tiene que haber el factor suerte en esto. Uno se prepara, pero con las lesiones, el no contar con Elonu, que ha sido nuestra ancla defensiva por los últimos tres años. No pudimos reemplazar eso. Gustavo dio todo lo que tenía. Y esa energía... la fogosidad de Víctor, de Walter fue difícil. Pero ese equipo al final de la temporada regular estaba jugando muy bien, con mucha energía y no llego segundo lugar por meramente ‘goal average’. Mis respetos para ellos. Merecen estar ahí“, dijo Cruz.