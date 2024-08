Caguas. Por segundo juego consecutivo en el Coliseo Roger Mendoza, los Criollos de Caguas desperdiciaron una ventaja de doble dígito y tuvieron que sudar para vencer a los Leones de Ponce en tiempo extra.

A pesar de que los Leones borraron una delantera de 23 puntos en la segunda mitad, los Criollos mantuvieron su compostura y, con una sólida defensa en la prórroga, aseguraron el viernes la victoria con marcador de 82-75 en el quinto partido de la semifinal del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con ventaja de 3-2, Caguas irá el domingo al Auditorio Juan “Pachín” Vicens, de Ponce, a intentar cerrar la serie y clasificar a la final por primera vez desde el 2006, cuando ganaron el único campeonato en su historia.

Conseguir el anhelado pase no será fácil. Los felinos están invictos en el “Pachín” esta postemporada. Sin embargo, los Criollos no tienen ningún interés en regresar al Valle del Turabo para un séptimo y decisivo juego.

“Me encantaría darnos la oportunidad de no tener que ir a un juego siete. De no tener que pasar por este estrago de nuevo”, admitió el dirigente de Caguas, Wilhelmus Caanen, luego del quinto partido de la serie.

“Obviamente, tenemos que reconocer que vamos a cruzar el Niágara en bicicleta. Vamos para un escenario fuerte. Ellos elevan su juego en casa, ellos son celosos con el ‘Pachín’ y fácil no va a ser. En el momento que nosotros reconozcamos eso y nos mantengamos firmes a la causa, tenemos posibilidades”, abundó el entrenador.

Durante esta semifinal, se han visto dos equipos de los melenudos. El que juega en casa y el que juega en la carretera. La diferencia ha sido del cielo a la tierra.

Auditorio Juan "Pachín" Vicens, de Ponce, durante el cuarto juego de la semifinal del BSN. ( BSN )

En el Roger Mendoza, los Leones acumulan un promedio de 76.3 puntos. Mientras, en el ‘Pachín’ Vicens, anotan una media de 91.5 unidades. Como si fuera poco, las dos victorias que han sacado en Ponce han sido con ventajas de 20 y 16 tantos.

Pero si alguien conoce al ‘Pachín’ Vicens lo es Caanen, quien dirigió a los Leones desde el 2018 hasta el 2022.

“Hay que evitar la manera de evitar los avances. Una vez el ruido en el ‘Pachín’ empieza es bien difícil controlarlo… Es difícil ganar allí porque el equipo sabe el apoyo que tiene. Es una cancha grande, ruidosa y que tiene una mística. Pero a la hora de la verdad se trata de los jugadores que están en el rectángulo y, si nosotros vamos con el enfoque necesario, podremos competir de tú a tú y que sea lo que Dios quiera”, indicó Caanen.

De ganar el domingo, Caanen estaría ponchando su boleto a la serie final del BSN en la misma cancha donde en el 2019 dirigió por última vez en este escenario.

“Suena lindo… Suena lindo”, respondió el técnico sobre la posibilidad de dicha hazaña.

Por otra parte, el dirigente de Ponce, Carlos Rivera, señaló que el doloroso revés en Caguas fue un resultado de la poca energía y enfoque que sus jugadores principales tuvieron.

Los refuerzos de los melenudos, Kenneth Faried y Byron Allen, se combinaron para apenas 16 puntos. Faried, quien se destaca por su dominio en las tablas, atrapó solo seis rebotes. Aleem Ford, quien sustituyó al importado Jordan Schakel, también tuvo un partido discreto con tres unidades en cuatro lanzamientos, pese a que vio 19 minutos de acción.

Kenneth Faried, de los Leones de Ponce, terminó el cuarto juego de la semifinal del BSN con nueve puntos y seis rebotes. ( José Santana / BSN )

“Nuestros jugadores principales no vinieron con el enfoque. Tuvieron cero energías en esa primera mitad. Ahí está el juego. Llevamos dos por pocos, pero eso no cuenta en esta etapa de la postemporada y somos profesionales. Tú tienes que venir aquí con el enfoque correcto, especialmente, por lo que estamos jugando. Teníamos un chance de cambiar la serie e ir a casa con esa ventaja, pero no pasó”, comentó Rivera.

“Nosotros ahora tenemos que enfocarnos en ir a Ponce a sacar el juego seis y el juego siete es una ficha al aire. Cualquiera lo puede ganar… Los equipos campeones saben ganar aun así jugando malo. Saben jugar en la carretera y en casa. Ahí es donde queremos llegar”, añadió.

Rivera afirmó que también podría suceder un cambio en la plantilla de Ponce en busca de una reacción.

“Todo puede pasar”, contestó.