El dirigente Wilhelmus Caanen no quiso describir como un desquite la eliminación de los Cangrejeros de Santurce ante los Criollos de Caguas en la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y prefirió utilizar la palabra reivindicación.

Santurce acabó con las aspiraciones de Caguas de ganar un segundo campeonato consecutivo al dejarlo fuera en la primera ronda de la postemporada de 2025. Un año después, los roles se invirtieron y fueron los Criollos quienes avanzaron a la final de la Conferencia A al imponerse, 107-95, en el sexto juego de la serie.

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“Me encantaría decir que para nosotros es un desquite, pero en realidad es más bien una reivindicación al trabajo de los muchachos. No es secreto que el año pasado nos quedamos cortos y con un mal sabor por la eliminación, pero no lo estamos viendo así porque nuestro contrincante fue Santurce”, explicó Caanen a Primera Hora .

“Nosotros somos fieles creyentes de los procesos y entendemos que el mal sabor del año pasado no fue solo por la eliminación ante Santurce, sino por cómo fueron las derrotas. El año pasado no jugamos nuestro mejor baloncesto y, como dirigente, creo que pude haber hecho más cosas. Con ese enfoque, fue que nosotros comenzamos esta temporada”, abundó.

Caguas fue eliminado en 2025 por Santurce en cinco partidos. Esta vez, los Criollos ganaron la serie en seis. El conjunto del Valle del Turabo cerró la semifinal de la Conferencia A con dos segundas mitades de ensueño, en las que dominó 123-64 a los crustáceos. Caanen atribuyó la manera en la que reaccionan en ambos juegos a la fortaleza mental que desarrolló el grupo en el transcurso del torneo.

“Me atrevo a especular que hemos preparado las mentes y los cuerpos del grupo de manera individual y colectiva para situaciones como esas. Según los juegos van pasando, los jugadores se sienten más preparados y cómodos en este escenario. A medida que avanza el juego, a otras personas les crea algún tipo de presión, pero nuestro grupo se siente mejor y más confiado”, explicó el entrenador.

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El armador de los Criollos de Caguas Christian "Cuco" López, celebra durante el sexto juego de semifinal de conferencia contra los Cangrejeros de Santurce. ( Criollos )

Sin embargo, la serie tampoco estuvo exenta de contratiempos para Caguas. En el inicio, Caanen fue suspendido por un partido y recibió una multa de $2,000 por realizar gestos que sugerían una falta de imparcialidad del cuerpo arbitral. Santurce ganó ese partido en el que el técnico del Valle del Turabo no pudo dirigir.

Los Cangrejeros también robaron el siguiente juego en el Coliseo Roger Mendoza para tomar una ventaja de 2-1, pero los Criollos respondieron ganando tres desafíos consecutivos para ponchar su boleto a la final de la Conferencia A del BSN. Travis Trice lideró al quinteto del Valle del Turabo en el sexto encuentro al quedarse a un rebote del triple-doble con 29 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes.

Trice validó su premio de Jugador Más Valioso de la temporada 2026 al promediar 23.2 puntos, 8.7 asistencias y 5.0 rebotes a lo largo de la serie. No obstante, el estelar refuerzo mostró en algunas noches su faceta anotadora y en otras su capacidad como distribuidor del balón.

“Cuando nos reunimos en la pretemporada, hablamos sobre la posibilidad de jugar un baloncesto organizado, agresivo y rápido sin tener que depender tanto de Travis o de Louis King. Al principio, Travis tuvo que adaptarse a un baloncesto sin que tuviera tanto la bola y a jugar sin Akil Mitchell, quien le proveía muchas herramientas para desahogar”, indicó el dirigente.

“Al no tener a Akil Mitchell, Travis tuvo que pasar por un proceso de adaptación con Moses Brown, que es un jugador completamente diferente. Tomó tiempo hasta llegar a la postemporada, donde Travis nos permitió hacer cosas en cancha sin tener que estar sobreusándolo. Eso nos ha hecho más impredecible y fuertes en el ataque colectivo”, continuó.

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Moses Brown, quien fue premiado como el Defensa del Año, tuvo un complicado inicio en la semifinal de la Conferencia A, pero terminó con un promedio de 15.5 puntos y 8.2 rebotes. Louis King, por su parte, acumuló una media de 17.7 unidades y 7.2 capturas por juego. Así las cosas, el trío de refuerzos de los Criollos produjo 56.4 de los 96.8 puntos que promedió Caguas por partido durante la semifinal de la Conferencia A ante Santurce.

Choque de trenes en la final de la Conferencia A

Caguas ahora enfrentará a los campeones Vaqueros de Bayamón en la final de la Conferencia A, que inicia este viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez. La serie será un duelo entre la mejor ofensiva y la mejor defensa del torneo, ya que los Vaqueros permitieron apenas 75.2 unidades por juego en la postemporada, luego de conceder 84.1 en la temporada regular.

Javier Mojica celebra luego del pase de los Vaqueros de Bayamón a la final de la Conferencia A del BSN. ( BSN / Edgardo Medina Millán )

“Será una serie bien difícil. Ese es el mejor equipo del BSN. Lo demostró en la temporada regular. Defienden mucho, tienen mucho millaje y muchos jugadores que nosotros respetamos mucho. Están muy bien dirigidos por mi amigo Christian Dalmau y tienen posiblemente una de las mejores fanaticadas”, comentó Caanen sobre Bayamón.

“Tienen todas las herramientas para llevarse todos los elogios. De la única manera que nosotros podremos competir contra ellos, es reconocer el gran equipo que son. Nosotros vamos a dar lo mejor contra los Vaqueros de Bayamón”, añadió.