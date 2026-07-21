“Decepcionante”. Con una sola palabra, Rolando Hourruitiner resumió la temporada 2026 de los Cangrejeros de Santurce tras su eliminación en la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) a manos de los Criollos de Caguas.

La temprana eliminación contrastó con las expectativas que rodeaban a los Cangrejeros desde antes que comenzara el torneo. Un sondeo informal realizado por Primera Hora entre apoderados, gerentes generales y dirigentes de las 12 franquicias del BSN los colocaba como los favoritos para ganar el campeonato por segundo año consecutivo.

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Sin embargo, lo que parecía un proyecto ganador fue desmoronándose poco a poco, y Santurce llegó a la pausa del Juego de Estrellas con marca de 7-12, la peor de la Conferencia A. Esto provocó la inesperada salida del dirigente Nelson Colón y llevó a la gerencia de los Cangrejeros a reclutar a David Rosario.

La apuesta por el veterano técnico rindió frutos. Santurce salió del sótano y aseguró la tercera posición de su sección tras jugar para 12-3 bajo la dirección de Rosario en la temporada regular. Pero los Cangrejeros se toparon con unos Criollos que acabaron con sus aspiraciones de campeonato al imponerse, 107-95, el lunes en el sexto juego de la semifinal de la Conferencia A en el Coliseo Roberto Clemente.

“Teníamos otras expectativas, pero es lo que nos dio la temporada. Ocurrieron muchas situaciones. Hay unas temporadas que son mejores que otras y esta no fue tan buena, sin quitarle mérito a la remontada que hizo nuestro grupo, pero la realidad es que fue una temporada decepcionante”, dijo Hourruitiner, presidente de operaciones de Santurce, a Primera Hora .

“En esa primera parte de la temporada caímos en un hoyo muy profundo. Nos dio mucho trabajo salir de ahí, pero lo hicimos. Los jugadores reaccionaron. También hay que darle crédito a David y al resto del cuerpo técnico. Todos pusieron de su parte y lograron que las personalidades de todos ellos se unieran en un propósito, que era clasificar viendo un juego a la vez”.

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“Me quedo con la buena impresión de ese equipo que fuimos (en la segunda mitad de la temporada), que es lo que todos pensábamos que podíamos ser. Lamentablemente, hay situaciones que no controlamos. Al final del día, perdimos con un gran equipo y, aunque no estamos satisfechos, hay que reconocer la parte buena que hicimos”, continuó.

Ahora a los Cangrejeros les espera una larga temporada muerta en la que tendrán que evaluar lo ocurrido y tomar decisiones importantes de cara al próximo torneo. Hourruitiner adelantó a este medio que el contrato de Rosario estaba vigente hasta la conclusión de esta campaña.

El presidente de operaciones de Santurce indicó que estaba satisfecho con el trabajo del experimentado entrenador, pero dejó la puerta abierta a analizar otros posibles candidatos para el puesto. Francisco “Paco” Olmos, Omar González y Tony Ruiz fueron algunos de los nombres que estuvieron sobre la mesa para dirigir a los Cangrejeros previo a la contratación de Rosario.

“Es algo que tenemos que analizar ahora. El acuerdo con David era para lo que quedaba de temporada cuando llegó, así que no pasaba de 2026. Tenemos que sentarnos ahora a analizar todo profundamente, incluyendo el rendimiento de los jugadores, qué hicieron otros equipos en la liga, explorar la agencia libre y evaluar el sorteo”, comentó Hourruitiner.

“Hay que recordar que el proyecto originalmente era con Nelson y por diferentes razones no se dio. Entendimos que David era la persona correcta y fue así. No nos equivocamos en eso, pero hay que analizar todo con calma desde cero”, abundó.

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“Todo está sobre la mesa”

Rosario dijo en una conferencia de prensa luego de la eliminación de Santurce que estaba dispuesto a regresar en 2027 como dirigente de los crustáceos. Había dirigido por última vez en el BSN en 2020, antes de ser reclutado por la gerencia de los Cangrejeros. Como entrenador, ganó tres campeonatos con los Capitanes de Arecibo en 2008, 2010 y 2011.

El presidente de operaciones de Santurce compartió que ya empezó a trabajar en la construcción del equipo para la próxima temporada. Explicó que Ángel Rodríguez, Ángel Matías, Isaiah Piñeiro y Devon Collier tienen contratos multianuales, mientras que Jordan Howard, Emmanuel Maldonado y Corey McKeithan son reservas.

En cambio, los contratos de Walter Hodge Jr. y David Huertas incluyen una opción de equipo que los Cangrejeros deberán ejercer para que ambos regresen a Santurce la próxima temporada. Tyler Polo y Xavier Zambrana, por su parte, entrarán a la agencia libre.

Los Cangrejeros también poseen el primer y el segundo turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2027 gracias a transacciones previas con los Piratas de Quebradillas por Kyle Viñales y con los Indios de Mayagüez por Benito Santiago Jr. Hourruitiner no descartó realizar un cambio que involucre esos turnos por un canastero de mayor experiencia que fortalezca la plantilla de Santurce.

“En este momento todo está sobre la mesa. Todas las opciones van a ser consideradas. Tendríamos que ver qué va a estar disponible en ese sorteo y qué es lo que queremos para nuestro equipo: qué queremos formar, qué equipo queremos ser y qué identidad queremos tener”, detalló el también exjugador de Santurce.

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“Eso va a requerir un análisis profundo de un par de semanas. Una vez hagamos ese análisis, entonces podremos sentarnos a decidir si esos turnos nos sirven para escoger jugadores o si es mejor utilizarlos para adquirir a algún otro jugador”, añadió.

La inconsistencia mató al cangrejo

Para Hourruitiner, los Cangrejeros no pudieron cumplir las metas que se trazaron este año debido a la inconsistencia que mostraron a lo largo del torneo. Esto fue evidente en los últimos dos juegos de la temporada de Santurce, en los que se dirigieron al descanso arriba en el marcador, pero fueron superados 123-64.

“Lo primero que me viene es la inconsistencia”, respondió el presidente de operaciones cuando este medio le preguntó en qué fallaron los Cangrejeros este año. “En los juegos de esta serie, fuimos un equipo en momentos y otro equipo distinto en otros momentos. No fuimos consistentes en las cosas que funcionaban y la manera en la que jugábamos”.

“La inconsistencia y la madurez en la toma de decisiones. Cometimos muchos errores no forzados. Eso sucedió en la temporada regular, cuando perdíamos con equipos a los que debíamos ganarles y les ganábamos a equipos contendores al campeonato que estaban arriba en la tabla de posiciones. Tenemos que ser más consistentes en la ejecución”, sostuvo.

La eliminación de los Cangrejeros marcó la quinta ocasión en las últimas seis campañas desde que regresaron a la liga que quedan fuera en la primera ronda de la postemporada. Santurce solo ha logrado avanzar a la final de la Conferencia A en 2025 bajo la dirección de Colón.