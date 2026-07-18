Bayamón. Cuando los Gigantes de Carolina-Canóvanas parecían encaminados a otro triunfo en el Coliseo Rubén Rodríguez, Jassel Pérez salió al rescate y anotó 18 de sus 30 puntos en el segundo parcial para darle vida a los Vaqueros de Bayamón.

Su actuación permitió a los Vaqueros irse al descanso con una ligera ventaja de 43-41 y, con el apoyo de Damian Jones y Javier Mojica en la segunda mitad, Bayamón selló la victoria que evitó que los Gigantes extendieran la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) a un sexto juego.

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“Este talento que me dio Dios tengo que aprovecharlo al máximo. Yo les he dicho siempre a mis compañeros que, cuando ellos me necesiten, ahí estaré. Creo que di lo mejor de mí hasta que mis muchachos vinieron porque estábamos un poco en baja”, dijo Pérez a preguntas de Primera Hora después del partido.

Con la victoria, los Vaqueros avanzaron a la final de la Conferencia A del BSN y ahora esperan al ganador de la serie entre los Criollos de Caguas y los Cangrejeros de Santurce, que está empatada 2-2 y continúa el sábado en el Coliseo Roger Mendoza. Será un escenario que pondrá a prueba al refuerzo dominicano, ya que se trata de los dos mejores equipos ofensivos de la liga.

Sin embargo, se anticipa que continúe elevando su nivel como ha hecho desde que debutó con Bayamón a principios de junio. A sus 24 años, Pérez aceptó el reto de cargar con la ofensiva de unos Vaqueros que buscan repetir como campeones.

Tal vez no tenga las credenciales de otros importados que han traído los apoderados Eric Duars y Carlos Arroyo, como Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte, pero ha superado todas las expectativas al promediar 21.4 puntos en la temporada regular y 19.4 en la postemporada.

“Le doy gracias a Bayamón, que me acogió como un hijo más, a Carlos Arroyo y a toda la gerencia del equipo que creyó en mí. Había equipos que querían contratarme, pero no llegamos a un acuerdo porque no confiaban realmente en mí. Le doy gracias a ellos también por eso”, comentó el apodado “Rey del Pop”.

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“Creo que mi primera experiencia aquí me ha ido muy bien, gracias a Papá Dios. Pienso que me ha ido bien porque yo me críe en Dominicana y la liga allá es similar a esta. Lo único en lo que nos pueden llevar creo que es en los refuerzos porque aquí traen exjugadores de la NBA. Yo amo correr o lo que llaman aquí la ‘guerrilla’. Me sé adaptar a cualquier sistema”, continuó.

Previo a su debut en el BSN, el importado había jugado en República Dominicana, Venezuela, España y la G League. No obstante, probó por primera vez lo que era el baloncesto boricua en un amistoso entre Puerto Rico y República Dominicana apodado el “Clásico Caribeño” en el Coliseo Roberto Clemente, que sirvió como fogueo para el AmeriCup 2025. Pese a la derrota, dejó una buena impresión con 21 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias.

“Hubo equipos que me llegaron a contactar solo por ese partido. Ahí fue que yo vi cómo se manejaba el sistema aquí. Creo que me pude adaptar lo más pronto posible”, compartió el quisqueyano.

Pérez también ha tenido noches para el olvido, como el segundo partido de la serie contra los Gigantes, en el que anotó apenas cinco puntos en 27 minutos. El refuerzo explicó que, en momentos como ese, le ha pedido al dirigente Christian Dalmau que corra la ofensiva del equipo a través de otros jugadores mientras él se enfoca en defender, pues su única prioridad es conseguir la victoria.

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En esa ocasión, el protagonista fue el importado Chris McCullough, quien registró un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes para que Bayamón se agenciara un importante triunfo en Canóvanas y empatara 1-1 la semifinal de la Conferencia A. Esa actitud ganadora de Pérez ha hecho que se gane el respeto del entrenador de los Vaqueros.

“Fue grande ese jalón que dio en el segundo parcial. Eso fue lo que nos trajo a juego. Jassel tiene un talento único. Es atlético, puede anotar y defiende, pero tiene 24 años y es muy joven todavía. El que lo ve sabe que es un muchacho bien talentoso”, opinó Dalmau.