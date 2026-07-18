Bayamón. Las tres derrotas de los Gigantes de Carolina-Canóvanas en sus primeros cuatro juegos de la temporada llevaron al dirigente Carlos González a darle más minutos a Jaylen Nowell en su rotación, aunque era consciente de las consecuencias que esa decisión podía tener.

El cambio rindió frutos al principio. Nowell se convirtió en el referente ofensivo de los Gigantes y en el líder en anotación del torneo con un promedio de 22.4 puntos por partido, mientras su media de minutos aumentó de 24 a 30.

Pero el temor de González se hizo realidad en la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ante los Vaqueros de Bayamón. El refuerzo pareció quedarse sin gasolina al promediar apenas 13.4 puntos en los cinco encuentros, y Carolina-Canóvanas fue eliminado por segundo año consecutivo por Bayamón.

PUBLICIDAD

“Le di muchos minutos desde el principio de la temporada”, admitió González a preguntas de Primera Hora. “Empezamos 1-3 y, desde ese momento, para nosotros era playoffs. Estamos en una sección donde cada equipo está encima del otro y, con 1-3, ya estábamos en el sótano”.

“Teníamos que pelear y darles minutos a los tipos para sacar juegos. Sé que me lo comí. Le di muchos minutos. Sabíamos que esto podía pasar y fue algo que hablé con él. Pensaba que se podía recuperar en esa semana que estuvimos sin juegos, pero no pudo”, continuó.

Jaylen Nowell lanza al canasto durante la semifinal de la Conferencia A entre los Vaqueros y los Gigantes. ( BSN / José Santana )

Sin embargo, Nowell no fue el único importado de los Gigantes que quedó a deber en la postemporada. Ninguno de los refuerzos de Carolina-Canóvanas tuvo el impacto esperado: Hunter Tyson promedió 7.8 puntos; DeAndre Williams, 5.0; y Scottie James, 3.0. La eliminación marcó la tercera campaña corrida en la que Carolina-Canóvanas se quedó fuera de la final del torneo desde que ganó el campeonato en 2023.

“Puede ser la primera o la segunda vez que los Vaqueros nos eliminan; siempre perder es algo que a nadie le gusta. El primer día tú le preguntas a cualquiera de los 12 equipos y todos te dicen que quieren quedar campeones, pero hay algunos que tú sabes que se les hará más difícil”, comentó el entrenador nacional.

“Nosotros sabíamos que teníamos el talento para lograrlo, pero a la hora de la verdad es más que eso. Para ganar un campeonato, no se necesita solo talento. Son muchas cosas adicionales que tienen que estar presentes para poder ganar y no las tuvimos todas. Eso se vio durante toda la temporada”, abundó.

PUBLICIDAD

Como dirigente, González fue campeón con los Piratas de Quebradillas en 2017, con los Santeros de Aguada en 2019 y con los Gigantes en 2023. Minutos después de ser eliminado por los Vaqueros, el técnico no tenía cabeza para pensar en las piezas que podrían ayudar a Carolina-Canóvanas a regresar a la cima en 2027, pero adelantó que habrá cambios de refuerzo por la firma de Nowell con el club Beşiktaş de Turquía.

“Eso es algo que se discutirá en su momento. Los refuerzos todos los años cambian. Ahora mismo Jaylen firmó en Turquía, que es una liga de 10 meses. No sabemos cuándo va a estar disponible. Tiene que estar allá pronto y pedirá descansar cuando termine. Siempre hay espacio para mejorar, pero habrá que ver qué pasa”, señaló.

Los Gigantes evitaron ser barridos como en la temporada pasada al ganar el primer juego de la semifinal de la Conferencia A contra los Vaqueros. Sin embargo, Bayamón respondió con cuatro victorias consecutivas para avanzar a la siguiente ronda de la postemporada, pese a que Carolina-Canóvanas contó esta vez con la dupla de Tremont Waters y George Conditt IV. Waters promedió 16.6 puntos en la serie, mientras que Conditt IV registró un doble-doble por noche con una media de 14.8 unidades y 10.4 rebotes.

“A pesar de que nosotros no jugamos baloncesto bonito, este era un equipo de mucho talento. Teníamos un cuadro regular con gran capacidad para anotar, pero nos cortaron el juego al no presentarse esa ecuación que tuvimos durante la temporada regular, con Jaylen y Hunter aportando más de 20 puntos”, indicó González.

PUBLICIDAD

“Llegó Chad (Baker-Mazara), pero es un poco difícil darle la bola en un escenario como este sin haber jugado nunca en la liga. Tuvo algunos juegos en los que anotó 10 puntos, pero comparado con lo que hacía Stephen Thompson Jr., que venía y metía 15 o 17 puntos, eso fue algo que nos afectó”, agregó.

Jordan Cintrón y los Vaqueros celebran una jugada durante el quinto juego de semifinal de conferencia contra los Gigantes de Carolina-Canóvanas. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Chad Baker-Mazara, seleccionado con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026, se integró a los Gigantes en la semifinal de la Conferencia A, luego de que Carolina-Canóvanas sometiera su contrato después de la fecha límite de cambios, que venció el 8 de junio.

En un principio, el director de torneo del BSN, Ricardo Carrillo, negó su participación al entender que no era elegible por la fecha de su inscripción, pero la franquicia apeló la decisión ante el Comité de Apelaciones de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), que determinó que el dominicano podía participar en el torneo.

Los Vaqueros ahora esperan al ganador de la serie entre los Criollos de Caguas y los Cangrejeros de Santurce, que está empatada 2-2 y continúa este sábado en el Coliseo Roger Mendoza.