Bayamón. Jassel Pérez anotó 18 de sus 30 puntos en el segundo parcial y los Vaqueros de Bayamón eliminaron este viernes a los Gigantes de Carolina-Canóvanas al ganar, 90-81, el quinto juego de la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Rubén Rodríguez.

La victoria marcó la segunda temporada consecutiva que los Gigantes son eliminados por los Vaqueros en esta etapa de los playoffs. En 2025, Bayamón barrió a Carolina-Canóvanas con su trío de refuerzos de lujo, compuesto por Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte.

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Esta vez, los Gigantes empezaron la serie robando en el rancho, pero los Vaqueros respondieron ganando los próximos cuatro partidos para asegurar su pase a la final de la Conferencia A. Bayamón ahora espera al ganador de la serie entre los Criollos Caguas y los Cangrejeros de Santurce, que está empatada a dos por bando y continúa el sábado en el Coliseo Roger Mendoza.

Pérez fue el mejor anotador de los Vaqueros, pero Damian Jones lució en grande con un doble-doble de 23 puntos y 10 rebotes. Javier Mojica añadió 12 unidades, nueve de ellas en el cuarto periodo. En causa perdida, George Conditt IV finalizó con 20 tantos y nueve rebotes. Jaylen Nowell aportó 17 puntos y siete asistencias, mientras que Hunter Tyson agregó 13 unidades y Tremont Waters 11.

Tyson despertó en el primer parcial con 11 puntos y los Gigantes tomaron una temprana ventaja de 21-12 rumbo al segundo. Carolina-Canóvanas llegó a estar arriba por 13 puntos tras un tiro en suspensión de Jaylen Nowell, pero los Vaqueros reaccionaron con un avance de 17-6.

Bayamón le dio vuelta al marcador 35-33 con una bandeja de Pérez restando 2:17 minutos. El refuerzo dominicano tuvo una explosión ofensiva de 18 puntos en el segundo periodo y los campeones defensores se dirigieron al descanso con una ventaja de 43-41 de cara al descanso.

Los Gigantes igualaron el marcador, 43-43, con una güira de Nowell en el inicio del tercer parcial. Los Vaqueros aguantaron el empuje del “calentón” por varios minutos, pero Carolina-Canóvanas retomó la ventaja, 51-50, con una bandeja en reversa de Tyson cuando quedaban 5:34 minutos.

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Ambos quintetos continuaron intercambiando canastos, pero Chris McCullough y DeAndre Williams, los nuevos refuerzos de Bayamón y Carolina-Canóvanas, tuvieron un altercado físico en el cierre del tercer periodo. Luego de una lucha por el balón, McCullough pareció sujetar por el cuello a Williams y este respondió lanzándole un golpe al rostro.

Aunque no conectó, los dos importados fueron expulsados. Ante esta situación, os ánimos se caldearon en el rancho y un fanático le lanzó un objeto a George Conditt IV desde las gradas. Pese a la trifulca, el partido permaneció empate, 63-63, rumbo al cuarto periodo.

Los Gigantes tomaron una ventaja de 70-66 en la apertura del cuarto parcial con un triple de Tremont Waters y una güira de Daniel Rivera. Sin embargo, los Vaqueros respondieron con un bombazo de Gary Browne y un disparo en suspensión de Mojica.

Carolina-Canóvanas no se quedó de brazos cruzados y siguió intentando alejarse de Bayamón, pero Mojica y Jones lo impidieron con dos triples consecutivos. El importado de los Vaqueros no se destaca por su ofensiva, pero apareció en el cuarto periodo con un tapeo que despegó a los locales, 83-79, con 2:31 minutos por jugar.

Esto obligó al dirigente Carlos González a pedir un tiempo técnico. Al volver a cancha, Renaldo Balkman pareció darle para atrás al tiempo tras convertir un donqueo en el que recibió una falta de Conditt IV. Además de aumentar la ventaja de los Vaqueros a 85-79 con 2:14 minutos en el reloj, la jugada enloqueció a los miles de fanáticos que se dieron cita al Rubén Rodríguez.