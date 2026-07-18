Los Atléticos de San Germán tratarán de mantenerse con vida este sábado, cuando reciban la visita de los Leones de Ponce en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez con solo dos refuerzos disponibles tras el Baloncesto Superior Nacional (BSN) imponer una suspensión de un juego y una multa de $2,000 a Devon Daniels.

Esto luego de que Daniels golpeara a Jezreel “Macho” De Jesús, armador titular de los Leones, en el tabloncillo al concluir el cuarto partido de la semifinal de la Conferencia B. El licenciado Ricardo Carrillo, director de torneo del BSN, entendió que la acción constituyó en una conducta violenta y fue considerada una “agresión física injustificada”.

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#BSNPR | 🎥 Encontronazo del importado Devon Daniels de los Atléticos de San Germán con el armador Jezreel de Jesús de los Leones tras finalizar el juego.



📸 Alvin Arroyo pic.twitter.com/E8Ztbeh3eQ — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) July 17, 2026

La sanción económica deberá ser satisfecha al menos una hora antes del próximo partido de los Atléticos. El refuerzo no podrá participar hasta que se haya cumplido tanto con el partido de suspensión como con el pago de la multa.

Ponce derrotó el jueves, 98-92, a San Germán para tomar una ventaja de 3-1 en la semifinal de la Conferencia B. Daniels reforzó esta temporada a los Atléticos, pero fue reemplazado por Alex Hamilton en el inicio de la postemporada.

Sin embargo, fue activado nuevamente para esta serie con la salida de Montrezl Harrell. Con la suspensión de Daniels, el dirigente Eddie Casiano solo tendrá disponible este sábado a Hamilton y Nick Perkins frente a los Leones.